NĂSCUŢI DE PAŞTE: Nouă femei au adus pe lume în această zi copii perfecţi sănătoşi

Noaptea Învierii le-a adus cel mai frumos cadou. Nouă femei au adus pe lume în această zi copii perfecţi sănătoşi. Proaspetele mămici sunt sigure că bebeluşii lor vor avea un destin special.



La Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Capitală, în Noaptea Învierii au născut 5 femei. Unul dintre nou-născuţi este Vlad, un voinic de 4 kg. Băiatul este al doilea copil al familiei Ichim, aşteptat cu nerăbdare acasă de fratele său de doisprezece ani.



"Poate e şi un semn de la Dumnezeu. Sper ca ziua asta să-i aducă mult noroc şi îngeri păzitori cât mai puternic. Ne-am dorit cel mai mult să fie sănătos şi să ne bucurăm de el, dar cum a vrut Dumnezeu", a spus mama, Alla Ichim.



Alt nou-născut, o fată, cântăreşte peste patru kilograme şi are cincizeci şi cinci de centimetri.



"Stăm între două nume şi nu ştim care. Ori Anastasia, sau Nadejda. Ce făceaţi înainte de a veni la spital? Ne pregăteam de sărbătorile de Paşti. Făceam curat, făceam bucate, mi-a rămas de vopsit ouăle, dar încă nu am reuşit", a spus mama, Elena Moşneag.



Medicul de gardă, Andrei Leaşev, spune că mai sunt şi alte gravide internate în spital.



"Ieri pe parcursul a douăzeci şi patru de ore au avut loc 16 naşteri. La momentul dat, în sala de naşteri sunt cinci femei în parcursul naşterii. Toţi născuţii sunt în stare satisfăcătoare, gravi pacienţi nu avem", a spus medicul obstretician-ginecolog Sp.1, Andrei Leaşev.



Natalia Siminel se pregătea să meargă la biserică să sfinţească bucatele, dar a ajuns la maternitatea Centrului Mamei şi a Copilului. A născut un băiat după miezul nopţii.



"Când el s-a născut, acestea-s cele mai mari emoţii. Dar evident că în sărbătoare, mai ales în aşa o sărbătoare desigur că erau emoţii. - Ce făceaţi înainte de a ajunge la spital ? - Mâncare. Ne pregăteam de oaspeţi şi iată a venit cel mai important oaspete pe lume", a spus mama, Natalia Siminel.



"În noaptea de înviere am avut patru naşteri. Au fost trei băieţi şi o fată dintre care cel mai mic trei kg, două sute de grame. Ceilalţi, trei cinci sute, trei şapte sute", a spus medicul obstretician-ginecolog IMSP, Valentina Belous.



În Republica Moldova sunt nouă bărbaţi care poartă numele Hristos, unul Iisus, unul Jesus şi unul Cristos.