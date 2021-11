NASA: Un asteroid de DIMENSIUNI GIGANTICE se apropie de Pământ

Un „asteroid potențial periculos” de trei ori mai mare decât un teren de fotbal va trece pe lângă Pământ în decembrie, a avertizat agenția spațială americană NASA. Se spune că asteroidul, numit 4660 Nereus, ar fi aproape la fel de înalt ca Turnul Eiffel.

Asteroidul nu se află în prezent pe un curs de coliziune cu Pământul. Acesta va trece pe lângă planeta noastră la o distanță de 3,9 milioane de kilometri. Pentru a înțelege mai bine, aceasta este de peste 10 ori mai mare decât distanța dintre Pământ și Lună, așa că nu va reprezenta o amenințare pentru noi.

Asteroidul 4660 Nereus, lat cât trei terenuri de fotbal (330 de metri în diametru) și la fel de înalt ca emblematicul Turn Eiffel, este așteptat să treacă pe lângă planeta noastră pe 11 decembrie, cu o viteză de 6,58 km/s. Nereus este un asteroid din clasa Apollo, cu o orbită care îl plasează în apropierea Pământului destul de regulat, orbitând în jurul Soarelui cu jumătate mai des decât Pământul.

Conform clasificării NASA, acesta se încadrează în categoria „potențial periculos”. 4660 Nereus, descoperit în 1982, a fost cândva un asteroid de interes pentru misiunile robotice ale NASA și JAXA. În timp ce NASA s-a gândit pentru scurt timp să trimită sonda Robotic Asteroid Shoemaker Rendezvous (NEAR) pe asteroid, JAXA a luat și ea în considerare posibilitatea de a trimite nava sa Hayabusa pe Nereus, înainte de a se mulțumi cu un alt asteroid numit 25143 Itokawa.

Nereus are o lungime de 330 de metri și orbitează în jurul Soarelui la fiecare 664 de zile. Următoarea apropiere a asteroidului de Pământ va avea loc pe 2 martie 2031 și apoi în noiembrie 2050. Acesta se încadrează în grupul de asteroizi Apollo, despre care se știe că traversează calea Pământului în timp ce acesta orbitează în jurul Soarelui. Acești asteroizi se apropie uneori periculos de mult de Pământ.

NASA a dezvoltat prima misiune de apărare planetară din lume, denumită DART, care va testa tehnicile de apărare a planetei noastre împotriva asteroizilor. DART înseamnă Double Asteroid Redirection Test (Test de redirecționare a asteroizilor) și, după cum sugerează și numele, va demonstra o metodă de atenuare a devierii asteroizilor, numită impact cinetic, relatează stiridinlume.ro.

În termeni simpli, nava spațială are capacitatea de a devia un asteroid care se apropie în caz de urgență. NASA spune că în prezent nu există niciun asteroid pe curs de coliziune cu Pământul. Aceasta ține evidența orbitelor asteroizilor și cometelor și a șanselor lor de impact cu Pământul prin intermediul CNEOS – Center for Near-Earth Object Studies. CNEOS urmărește îndeaproape asteroidul 2016 AJ193. Începând cu august 2021, CNEOS a declarat că are cunoștință de 27.000 de asteroizi apropiați de Pământ.