NASA planifică să trimită pe Marte un elicopter de mici dimensiuni (VIDEO)

NASA planifică să trimită pe Marte un elicopter de mici dimensiuni. Aparatul va cerceta locurile greu accesibile de pe planeta Roşie. Primul zbor ar putea fi efectuat în 2020.



Oamenii de ştiinţă intenţionează să prindă elicopterul de robotul pe care îl au pe Marte. De acolo, periodic, acesta va decola şi va fotografia împrejurimea. Elicopterul are aproape două kilograme, este de mărimea unei mingi de tenis şi este dotat cu două camere de fotografiat performante.

Elicele acestuia se rotesc de zece ori mai repede decât ale unui elicopter normal.

