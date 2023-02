NASA a surprins "lumina nevăzută" a Soarelui. Cât de fierbinte e cea mai apropiată stea de Pământ

NASA a publicat imagini realizate de telescopul NuSTAR, care prezintă așa-numita „lumină ascunsă” emisă de „cele mai fierbinți elemente” care alcătuiesc atmosfera exterioară a Soarelui, cunoscută și sub numele de coroană solară. Ochiul uman nu poate percepe toată lumina emisă de către soare, chiar și într-o zi extrem de senină, notează digi24.ro.

Mai exact, NASA a oferit publicului o imagine combinată, alcătuită din observațiilor telescopului NuSTAR (prezentate în culoare albastră), cu cele ale telescopului cu raze X al Agenției Spațiale Japoneze (culoare verde) și cele ale Observatorului NASA de Dinamică Solară (culoare roșie). Imaginile i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să dezlege unul din cele mai mari mistere ale Soarelui nostru, mai exact cele legate de coroana solară, care formează atmosfera exterioară a Soarelui, unde temperatura e de ordinul milioanelor de grade Celsius, de cel puțin 100 de ori mai mult decât cea de la „suprafață”.

Această diferență de temperatură încă nu poate fi explicată de către oamenii de știință, în condițiile în care căldura emisă de Soare provine din nucleul său și este emanată spre exterior. Altfel spus, e ca și cum aerul din jurul unui foc ar fi de 100 de ori mai fierbinte decât flăcările propriu-zise.

Care e cea mai mare temperatură posibilă din Univers

Fizicianul Cristian Presură a explicat, într-un comentariu publicat pe contul său de Facebook, că Soarele are, la suprafață, o temperatură de 6.000 de grade Celsius, iar în centrul Soarele atinge 15 milioane de grade.

„Temperaturi de un miliard de grade au fost atinse după 100 de secunde de la Big Bang, iar la mai puţin de o milisecundă temperatura Universului era de mii de miliarde de grade celsius. Cea mai mare temperatură posibilă se calculează ţinând cont de cele mai grele particule de gaz ipotetice, care au masa Planck şi cea mai mare viteză pe care ar putea-o avea: viteza luminii. Înlocuită în formule ,iese aşa-numita temperatură Planck, care este de o sută de mii de miliarde de miliarde de miliarde de grade!”, a spus fizicianul Presură.

Why is the Sun’s corona 100x hotter than its surface? NASA’s NuSTAR telescope took images of hidden light emitted by the hottest material in the Sun’s atmosphere. The observations may help scientists solve one of the biggest mysteries of our nearby star: https://t.co/gaoLj6PrKa pic.twitter.com/ZzHSoheHEG