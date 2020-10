NASA a publicat un clip dedicat Halloween-ulului. Cum sună sunetele sinistre din spațiu (AUDIO)

Halloween în Spaţiu, asta celebrează NASA, care a publicat încă de anul trecut pe internet un album cu melodii tematice. Se numește ”Sunete sinistre din Spațiu”, iar una dintre ele cuprinde înregistrările trimise de sonda InSight de pe Marte.

Albumul a fost publicat de NASA pe rețelele sociale și a primit denumirea sugestivă de sunete sinistre din spațiu. Motivul este lesne de înțeles. Melodiile au fost realizate cu ajutorul navelor și sondelor care captează emisii radio care apoi sunt transformate în sunete, scrie Mediafax.



Printre melodiile din colaj se regăsește și melodia "Cutremurele de pe Marte", creată în urma înregistrărilor trimise sonda InSight de pe Marte. Altă variantă este "Sunete din centru galaxiei", care a fost creată cu ajutorul observatorului Chandra X-Ray, mai scrie sursa citată.

Pe suprafața Lunii există apă într-o proporție mai mare decât se știa până acum, inclusiv în partea vizibilă a satelitului natural al Pământului, a anunțat NASA, care precizează că este vorba de gheață aflată în foarte multe microcratere.

Observatorul Stratosferic SOFIA al NASA a confirmat, pentru prima dată, că există apă pe suprafața „luminată” a Lunii, iar această descoperire arată că apa probabil că există pe întreaga suprafață a satelitului natural al Pământului, și nu numai în zonele întunecate și reci, arată NASA.

We didn't mean to frighten. It's just that our new @SoundCloud playlist captures all the creaks and howls of our amazing universe and we want to share it all with you! This #NASAHalloween, enter the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN