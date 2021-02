NASA a publicat o filmare cu momentul în care roverul Perseverance ajunge pe Marte și primele sunete captate (VIDEO)

NASA a publicat primele imagini filmate de camerele roverului Perseverance, cel mai sofisticat aparat trimis vreodată în cosmos, în momentul în care acesta atinge solul Planetei Marte, dar și primele sunete captate.

Imaginile surprinse la bordul navei spațiale încep la 17 kilometri deasupra suprafeței planetei Marte, arătând desfășurarea parașutei supersonice și se încheie cu amartizarea roverului în crater, scrie observatornews.ro.

Un microfon atașat roverului nu a colectat date utilizabile în timpul coborârii, dar un alt dispozitiv a supraviețuit coborârii extrem de dinamice la suprafață și a obținut sunete transmise din craterul Jezero, pe 20 februarie.

Pentru câteva secunde se poate auzi o briză marțiană, precum și sunetele mecanice ale roverului care operează la suprafață.

