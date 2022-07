NASA a lansat în spațiu primul satelit moldovenesc - TUMnanoSAT, destinat spre Stația Spațială Internațională.

Nanosatelitul "TUMnanoSAT" a fost realizat timp de aproape trei ani de o echipă de 15 cercetători de la Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale. Dispozitivul a fost testat la Institutul de Ştiinţe Spaţiale de la Bucureşti, sub monitorizarea specialiştilor de la Agenţia Spaţială Naţională a Japoniei.

După ce a obţinut certificarea, nanosatelitul a fost transportat în Statele Unite ale Americii. Din cauza unor probleme tehnice, lansarea rachetei Space X, programată pentru 10 iunie, a fost amânată.

Dacă totul va decurge normal, nanosatelitul moldovenesc va ajunge mai întâi pe Staţia Spaţială Internaţională, apoi va fi eliberat în spaţiu la o înălţime de aproximativ 430 de kilometri de Pământ. Dispozitivul va zbura cu viteza de 8 kilometri pe secundă.

Primul nanosatelit moldovenesc are formă de cub, cu muchiile de 10 centimetri, şi cântăreşte 1 kg şi 200 de grame. Dispozitivul are nanosenzori, care vor colecta date despre nivelul de radiaţie şi concentraţia de gaze din spaţiul cosmic. Nanosatelitul mai are integrată o cameră foto şi va transmite imaginile direct către centrul de comandă al Universităţii Tehnice din Moldova. Specialiştii moldoveni lucrează acum la un alt proiect, şi mai ambiţios.

Nanosatelitul moldovenesc va fi funcţional în spaţiu trei ani, ulterior pur şi simplu va arde în atmosferă. Din anul 2010, Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale a beneficiat de aproape 10 milioane de lei, atât din Bugetul de Stat, cât şi din fondurile atrase de Universitatea Tehnică din Moldova.

Însă, potrivit rectorului Viorel Bostan, suma este prea mică pentru cercetări, iar banii ajung în mare parte doar pentru salarii.