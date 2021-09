Napoli a înregistrat a cincea victorie în 5 etape de campionat

Napoli are unul dintre cele mai bune starturi de sezon din istoria clubului. Echipa pregătită de Luciano Spalletti a învins-o clar pe Sampdoria cu 4-0 în deplasare și, astfel, a înregistrat a cincea victorie în 5 etape de campionat.Victor Osimhen a marcat un gol rapid, în minutul 10, iar pe final de repriză Fabian Ruiz a dublat avantajul oaspeților cu un șut superb din afara careului.După pauză, același Osimhen a făcut 3-0, iar apoi Piotr Zielinski a înscris și el. În total, Napoli are 14 goluri marcate în campionat, după cinci meciuri disputate.Napoli are 15 puncte acumulate și este urmată în clasament de Inter Milano și AC Milan, cu câte 13. AS Roma este pe locul patru, cu 12 puncte. "Giallorossi" au câștigat la limită confruntarea cu Udinese, scor 1-0. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Tammy Abraham.O veste proastă atât pentru Jose Mourinho dar și pentru restul echipei din Capitala Italiei e că în următoarea etapă nu va putea conta pe căpitanul Lorenzo Pellegrini. Acesta a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat pe finalul partidei de aseară.