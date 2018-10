Naomi Watts în spin off-ul "Game of Thrones". Vezi ce rol va avea star-ul

Actriţa Naomi Watts va juca în seria intitulată provizoriu "The Long Night", un spin-off inspirat de franciza de succes "Game of Thrones".

Filmările vor debuta la începutul anului viitor, potrivit people.com.

Producţia a fost comandată de postul HBO în luna iunie, iar povestea noii serii are loc cu câteva mii de ani înainte de evenimentele prezentate în "Game Of Thrones".

Naomi Watts va juca rolul unei "persoane carizmatice care ascunde un secret întunecat". Scenariul este semnat de Jane Goldman ("Kick-Ass", "Kingsman") şi de scriitorul George R. R. Martin, autorul romanelor care au stat la baza serialului TV "Game Of Thrones".

"Această serie va prezenta decăderea lumii, de la epoca de aur a eroilor, la cea a întunericului", a informat HBO într un comunicat.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 38 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros.

Naomi Watts, care s-a făcut remarcată în filmul "Mulholland Drive", de David Lynch, în 2001, a fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în 2004, cu rolul din "21 Grams", regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu.