Naomi Osaka nu va participa la Roland Garros, al treilea turneu de Mare Șlem al anulu

Campioana de la US Open, Naomi Osaka nu va participa la Roland Garros, al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Tenismena niponă și-a anunțat retragerea de la competiția din Franța din cauza unor probleme musculare pe care le are la coapsă. Anunțul a fost făcut de sportivă pe rețele de socializare.Osaka a mai participat de trei ori la Roland Garros și de fiecare dată a avut evoluții modeste, ajungând doar până în turul trei.Anul acesta, între US Open şi Roland Garros, este o pauză de doar două săptămâni, după ce competiția de la Paris a fost amânat până la sfârşitul lunii septembrie din cauza pandemiei de coronavirus.Naomi Osaka a cucerit săptămâna trecută al treilea ei titlu de Mare Șlem din carieră, după ce a învins-o în finală pe Victoria Azarenka din Belarus.