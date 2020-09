Naomi Osaka, noua câștigătoare a turneului de Mare Șlem, US Open

Naomi Osaka a câștigat astfel al treilea turneu de Mare Șlem din carieră.Ea mai are în palmares un trofeu la Australian Open, în 2019, şi încă unul la US Open, în 2018.Grație succesului de la turneul american din acest an, Osaka s-a ales cu un premiu de trei milioane de dolari şi 2.000 de puncte în clasamentul WTA. Ea va urca pe locul 3 în ierarhia mondială.Pentru Azarenka aceasta a fost a treia finală la US Open și nici una din ele nu a reușit să o câștige. Chiar și așa, ea va încasa 1,5 milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.