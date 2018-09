Naomi Osaka, invitată la show-ul Ellen DeGeneres. Ce dezvăluiri a făcut tenismena

Foto: sbnation.com

Naomi Osaka a uimit lumea tenisului după succesul de la turneul de Grand Slam de la US Open, iar cu această ocazie a fost invitata uneia dintre cele mai populare emisiuni televizate din întreaga lume. La show-ul Ellen DeGeneres nipona a vorbit despre victoria ei istorică de la Flushing Meadows.



"Știam că publicul nu crede în victoria mea. A fost un pic stresant, pentru că era foarte zgomotos.

- Ce ți-a spus Serena atunci când ai primit trofeul de la US Open?

- Cum crezi ce mi-a spus?

- Bănuiesc că ți-a lăudat prestația.

- Mi-a spus că este mândră de mine și este fericită de succesul meu", a spus Naomi Osaka.



Victoria impresionantă a japonezei a fost eclipsată de multiplele penalizări primite de Serena Williams de la arbitrul de scaun, Carlos Ramos.



"- Ce ai simțit în acele momente?

- Am fost învățată să nu reacționez atunci când adversarele mele își pierd cumpătul. M-am concentrat în totalitate pe jocul meu", a precizat Osaka.



Naomi Osaka a devenit prima jucătoare din Japonia care a obținut un titlu de Grand Slam.