Naomi Osaka este PASIONATĂ DE ANIMALE. Tenismena a oferit un interviu ținând un koala în brațe

Foto: publika

Tenismena Naomi Osaka, una din revelaţiile sezonului trecut, a dezvăluit o altă pasiune a sa, pe lângă sportul alb. Nipona are o simpatie aparte faţă de animale. Aflându-se în Australia, unde se pregăteşte de noul sezon, Osaka a vizitat grădina zoo din Brisbane.



Cu această ocazie ea nu a ezitat să facă poze în compania mai multor animale, iar în faţa jurnaliştilor a apărut cu un ursuleţ Koala.



"Este o experienţă nouă. Niciodată nu am ţinut în braţe un ursuleț Koala. Nu ştiam că este atât de interesant. Mereu mă uitam la Animal Planet sau Discovery Channel şi îmi doream să fac lucruri de acest fen. Totuşi, nu mi-am imaginat că voi ajunge în această situaţie. Este cu adevărat ceva foarte drăguţ", a spus Naomi Osaka, tenismenă.



Naomi Osaka a câştigat în acest an primul său turneu de Mare Şlem din carieră. Sportiva de 21 de ani a cucerit trofeul la US Open. Acum, Osaka îşi doreşte şi pună stăpânire şi pe alte trofee majore. Ea se pregăteşte minuţios de primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, competiţie ce va debuta pe 14 ianuarie.



"Cu siguranță am realizat multe lucruri pe care mi le-am dorit. Acum sper că pot să fac şi mai bine în anul ce vine. Vom vedea cât de bine îmi va reuşi asta", a spus Naomi Osaka, tenismenă.



Până a debuta la Australian Open, Osaka va participa la turneul WTA de la Brisbane. Competiţia va începe pe 30 decembrie, iar nipona este favorita numărul 2.