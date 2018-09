Naomi Osaka a câştigat primul turneu de mare şlem din carieră, învingând-o în finala US Open pe americanca Serena Williams. Tenismena de 20 de ani s-a impus într-o oră şi 19 minute, scor 6-2, 6-4, în fața fostului lider mondial, care va împlini luna aceasta 37 de ani. Trofeul de la Flashing Meadows este al doilea din carieră, după cel obţinut la Indian Wells, tot în 2018. Sportiva, numită adesea și „noua Serena”, este prima japoneză care câştigă un titlu de grand slam.



Finala rămâne memorabilă şi printr-un scandal uriaş. Serena Williams şi-a pierdut cumpătul de trei ori. Prima dată, și-a ieșit din fire când arbitrul Carlos Ramos a penalizat-o pentru că antrenorul Patrick Mouratoglou i-a dat sfaturi din tribună, lucru interzis la turneele de Grand Slam. Al doilea moment de nervozitate a venit în setul secund.

Williams şi-a pierdut serviciul imediat ce reuşise break-ul care părea că poate duce meciul în decisiv. Serena şi-a făcut racheta praf, iar arbitrul a decis ca game-ul următor să înceapă de la 15-0 pentru Osaka.

Cel mai greu moment a avut loc după ce fostul lider mondial l-a numit „hoţ” pe Carlos Ramos. Spaniolul a penalizat-o cu un game pe americancă, scorul devenind 5-3 pentru Osaka. A fost nevoie de intervenţia supervizorilor pentru a o linişti pe Williams.



"Cere-ţi scuze! Nu am trişat niciodată în viaţa mea. Am o fiică şi pentru ea sunt corectă. Nu am înşelat niciodată şi trebuie să îţi ceri scuze", a spus tenismena, Serena Williams.



La finalul partidei, Williams a îmbrăţişat-o călduros pe adversara ei de numai 20 de ani, dar a refuzat să dea mâna cu arbitrul.



"Când intru în teren sunt altcineva. Nu mai sunt fanul Serenei. Sunt doar un jucător de tenis în faţa altui jucător de tenis. Când am îmbrăţişat-o la fileu..., m-am simţit ca un copil."



Pentru victoria obţinută la New York, Naomi a fost răsplătită cu un cec de 3,8 milioane de dolari. De luni, Osaka va fi numărul şapte mondial, cea mai bună clasare din carieră.

Serena Williams a ratat șansa de a de a egala performanţa lui Margaret Court care a cucerit 24 de trofee de Grand Slam. După finala de la US Open, tenismena din Statele Unite va urca în clasamentul WTA până pe poziţia a 17-a.