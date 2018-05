Naomi Campbell a anunțat că vrea să se retragă din modă

Naomi Campbell lucrează în industria modei de 32 de ani, tocmai a împlinit 48 de ani și a anunțat că ar cam vrea să se retragă de pe podiumurile de modă.

Amdasadoarea organizației “Save the Children” (n. red Salvaţi Copiii), organizează evenimentului caritabil Fashion For Relief, în fiecare an, la Cannes.

Deși a întors cu siguranță toate privirile, modelul a anunțat la petrecerea care a avut loc la Aeroportul Cannes Mandelieu că nu crede că vrea să mai continue să fie pe podiumurile de modă și că ar prefera să lase generațiile tinere să o facă în locul ei iar ea să urmărească de pe margine.

Nu se știe încă dacă supermodelul a vorbit serios însă anunțul său a provocat o serie de discuții pe această temă. Lumea modei este obișnuită cu prezența top-modelului care nu a părăsit niciodată industria cum au făcut-o alte colege de-ale ei care fie s-au reprofilat, fie și-au întemeiat o familie sau pur și simplu au dispărut din viața mondenă.

Naomi este cunoscută pentru ajutorul pe care-l oferă modelelor de culoare și în plus, încă este considerate muză pentru o mulțime de designeri. De fiecare data când acceptă să defileze pe podiumurile evenimentelor din lumea modei este apaludată și ovaționată de public.

Naomi Campbell a strâns milioane de dolari pentru cercetarea virusului HIV. A jucat în filme ca Empire sau American Horror Story, a încercat un proicet muzical, a fost gazda unei emisiuni televizate și chiar designer. Așa că anunțul său că ar avea nevoie de o pauză de la viața publică a fost primit cu tristețe și neîncredere de către cei prezenți la eveniment, scrie tabu.ro.

Naomi Campbell şi-a început cariera la 15 ani, iar la 17 ani, în 1987, prezenta moda pe scene de prestigiu din lume. Naomi Campbell este primul manechin de culoare care a intrat în topul celor şase supermodele din lume alături de Gisele Bundchen, Heidi Klum, Cindy Crawford, Elle MacPherson şi Kate Moss.