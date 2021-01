Nămeţi cât casa la Florica, Căuşeni. Drumarii au muncit contracronometru pentru a dezgropa localitatea din zăpadă

În sat nu sunt magazine, iar localnicii sunt nevoiţi să meargă 7 kilometri până în localitatea vecină, Baccealia. După ce drumul s-a întroienit, oamenii au rămas doar cu ce aveau în case."Oamenii au stat pe loc şi aşa cum a fost. Ne-am descurcat aşa cum am putut până noaptea trecută au deblocat. Satul e departe de raion şi e greu", a spus un bărbat."Pe loc am stat până au destupat drumul şi apoi am ieşit. Doamne fereşte de o salvare, de o boală ceva nu e intrare, nu e ieşire", a spus un alt bărbat."Pâine este, apă este. Aici erau troiene că două săptămâni nu puteam ieşim. Acum este tehnică bună", a explicat un alt bărbat."La noi tot timpul e greu. Elevii nu s-au dus la şcoală, microbuzul vine numai de două ori în săptămână. Şi e greu, e greu. Nicăieri nu ne ducem stăm acasă", a menţionat o femeie."Studentul ne-a venit ieri. I-am spus să stea până va debloca drumul. Dar mi-a spus că nu are bani, mâncare. De la Baccialia pe jos până acasă. A mers prin omăt, unde era urma mai adâncă", a declarat localnica."Ginerele era la Căuşeni la lucru şi trei zile a stat în Căuşeni şi a dormit că nu a putut să vină. Aseară au destupat cu mare chin drumurile. Omătul mare".Primarul ne-a declarat că nu este pentru prima dată când satul Florica este blocat de nămeţi."În 2004 a fost blocat pe o săptămână chiar de la traseul principal R-30. Administraţia Publică Locală nu dispune de mijloace de deszăpezire, noi ţinem legătura cu direcţia drumuri şi cu agenţii economici", a declarat Claudia Nenov, primarul comunei Baccealia."Avem zăpadă la Florica, Caşcalia peste doi metri este şi trei metri de zăpadă, care trebuia curăţită. Blocată au stat două zile. Florica a stat într-adevăr acolo situaţia a fost foarte gravă. Toţi muncitorii au lucrat şi au lucrat şi 25, 27 de ore fără odihnă la deszăpezire", a menţionat Nicolae Vidraşcu, şef de district SA drumuri Căuşeni.În total, la deszăpezirea celor 19 sate din zona Căinari, raionul Căuşeni, au fost antrenate şapte unităţi de tehnică şi în jur de 30 de muncitori. Drumarii au deblocat sâmbătă ultimul drum local care era blocat, cel care face legătura între satul Chircăieştii Noi şi oraşul Căinari.