Nagorno-Karabah: care sunt zonele controlate de azeri și care de armeni

Regiunea separatistă Nagorno-Karabah e parte a teritoriului Azerbaidjanului şi se află sub controlul Armeniei după conflictul încheiat în 1994. La nivel internaţional este recunoscută ca teritoriu azer, dar majoritatea populaţiei este de origine armeană. În 1991, regiunea unde trăiesc aproximativ 150 de mii de persoane, şi-a autoproclamat independenţa sub numele de Republica Arţah, dar nu a fost recunoscută nici măcar de Armenia, singurul stat aliat. De la reizbucnirea luptelor la sfârşitul lunii septembrie 2020, armata azeră a reuşit să ocupe o mare parte a teritoriului aflat sub controlul Armeniei.

Pe această hartă, sunt zonele colorate în verde. Cele mai recente lupte s-au dat pentru cel de-al doilea oraş ca mărime din Karabah: oraşul Şuşa, pe care forţele azere l-au cucerit duminică. Localitatea se află la doar 15 kilometri de Stepanakert, capitala regiunii separatiste. Conform acordului încheiat în această noapte, Azerbaidjanul rămâne în posesia întregului teritoriu cucerit în timpul conflictului.



În zona haşurată sunt teritorii ale Azerbaidjanului ocupate de facto de armata armeană, dar de unde Erevanul s-a angajat să îşi retragă trupele până cel târziu la începutul lunii decembrie, conform acordului de încetare a focului. Armenii vor primi în schimb un coridor de cinci kilometri lățime, care va asigura legătura între Armenia şi restul provinciei Karabah rămasă sub controlul separatiştilor.

Coridorul va fi supravegheat de militarii ruşi, iar azerii au acceptat să garanteze siguranța transportului.



De-a lungul liniei frontului este desfășurat contingentul de pacificatori ruşi care va monitoriza respectarea acordului. Mandatul acestora este de cinci ani, cu o reînnoire automată pentru o perioadă similară.