Nadia Comăneci dezvăluie ce a determinat-o să-şi părăsească ţara

Regimul comunist a determinat-o să facă un salt către libertate şi să meargă într-un loc unde să-i crească aripile. Asta a mărturisit Nadia Comăneci, prima româncă de 10 de la Jocurile Olimpice, într-un interviu pentru Observator. Privind în urmă, gimnasta spune că decizia de a-şi lua lumea în cap a fost un gest de disperare.



Avea 28 de ani când a decis să învingă sistemul. Împreună cu fratele său a mers luni întregi pe un drum care ducea la graniţa româno-ungară. Într-o noapte a evadat din România comunistă, tranzitând Ungaria, iar de acolo a ajuns în Austria.



Nadia Comăneci, campioană mondială la gimnastică: "Am sărit vreo 7 garduri ghimpate. La un moment dat ne-au spus nu faceţi gălăgie, când treceţi graniţa nu vorbiţi şi dacă vă somează cineva, nu alergaţi că vă împuşcă."



A ajuns la New York în data de 2 decembrie 1989. Atunci, numele ei a ţinut, din nou, primele pagini ale ziarelor. De data asta nu era vorba despre performanţele sale în gimnastică, ci despre setea de libertate. Abia peste trei săptămânii a luat legătura cu mama rămasă în România, şi atunci prin intermediul CNN.



"- Mama?

- Da, mămică, da, fetiţă.

- Ce faci?

- Ce să fac, mamă. Ce faci tu? Eşti bine?

- Da, eu sunt bine. Voi sunteţi bine?

- Da, mamă."



În ţară avea să revină abia peste cinci ani. Cu vise împlinite şi îndrăgostită de Bart Conner, care îi ceruse mâna.



Nadia Comăneci, campioană mondială la gimnastică: "I-am spus că nici nu îmi imaginez să fac nunta în altă parte decât în România! Iar Bart e înnebunit după tradiţii, de ce se merge de 3 ori în jurul altarului, vezi că o să te calc pe picior, să nu te sperii!"



A urmat o nuntă de basm. Românii au avut o zi liberă pentru a urmări marele eveniment din viaţa campioanei, care l-a avut naş pe premierul de atunci Adrian Năstase. Amintirile legate de comunism, când toată familia dormea în bucătărie ca să învingă frigul şi când primeau mâncare cu raţia au rămas în urmă. Realitatea pe care o trăieşte este cea pentru care s-a sacrificat. În Statele Unite a apărut pe lume fiul său, Dylan, şi a reuşit să pună bazele unui centru performant de gimnastică.



"Bună fetelor! Toată exersăm la o singură bârnă? De ce? Ne place această bârnă mai mult? E mai lată?"



Nadia Comăneci, campioană mondială la gimnastică: "Românul este român oriunde trăieşte. Nu are importanţă unde trăieşte, pentru că te naşti român şi tot român mori."