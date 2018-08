NADAL, PREGĂTIT DE US OPEN. Numărul 1 ATP va juca în primul tur cu David Ferrer

Foto: atpworldtour.com

Rafael Nadal țintește al patrulea său titlu la US Open. Numărul 1 mondial în tenisul masculin este campionul în exercițiu al turneului de Mare Șlem din Statele Unite ale Americii. În primul tur Nadal va juca în compania compatriotului său David Ferrer.



"Am făcut de mai multe ori performanță împreună la Cupa Davis. Suntem prieteni buni, iar el este un tenismen valoros. În acest an David a trecut prin mai multe încercări grele, însă rămâne a fi un jucător bun. Rămâne de văzut cine va ieși învingător", a scris Rafael Nadal, tenismen Spania.



În ediția de anul trecut a turneului feminin americanca Sloane Stephens a câștigat titlul de la US Open în premieră. Tenismena acum în vârstă de 25 de ani a învins-o atunci în finală pe compatrioata sa Madison Keys.



"Este o presiune mare. Să joci la US Open este o onoare foarte mare, mai ales dacă ești născută, ca mine, în Statele Unite ale Americii. Nu am bănuit că voi câștiga trofeul anul trecut, însă s-a întâmplat", a zis Sloane Stephens, tenismenă SUA



În primul tur al competiției feminine, Sloane Stephens va juca cu rusoaica Evghenia Rodina.



Printre marele favorite la câștigarea trofeului este și constănțeanca Simona Halep. Liderul mondial în tenisul feminin își va începe parcursul la US Open într-o dispută cu estonianca Kaia Kanepi.