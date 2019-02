MWC 2019: Huawei a prezentat un telefon pliabil. Cât costa (VIDEO)

Gigantul chinez Huawei, cel mai mare producător de echipamente telecom din lume și al doilea producător de smartphone-uri, a prezentat la ediția din acest an a Mobile World Congress un telefon pliabil cu ecran de 8 inchi, al cărui preț pornește de la 2.600 de dolari sau 2.300 de euro, scrie libertatea.ro.

Lansarea acestuia vine în contextul în care Samsung a prezentat săptămâna trecută smartphone-ul Galaxy Fold, al cărui preț pornește de la 1.980 de euro/dolari. Modelul Huawei este însă mai subțire, dar și mai scump.

Acesta se numește Mate X, are doar 11 milimetri grosime, are tehnologie 5G, baterie de 4.500 mAh, iar procesorul său este un Kirin 980, produs de către o subsidiară a sa. Ecranul pliabil este OLED, dar, spre deosebire de Galaxy Fold, acesta se îndoaie înspre exteriorul dispozitivului, astfel că o parte a acestuia este în partea din față a mobilului, iar cealaltă este în spate. La Galaxy Fold, pe partea exterioară se află un display, dar cel care se pliază se găsește în interior.

Cum este ecranul Atunci când este deschis la maximum, Mate X are un ecran de 8 inchi, aproape pătrat. Când este împăturit, ecranul din față al gadgetului este de 6,6 inchi și are o rezoluție de 2480 x 1148 pixeli. Tot când este împăturit, cel din spate are 6,4 inchi și 2480 x 892 pixeli. Când este desfăcut total, ecranul are 8 inchi și rezoluție de 2480 x 2200 pixeli. Cameră Leica Despre camera foto nu știm prea multe, decât că este Leica, iar oficialii Huawei promit că aceasta va fi la fel de bună ca și cea de pe Huawei Mate 20 Pro. Compania mai spune că funcția SuperCharge va încărca dispozitivul Mate X până la 85% în 30 de minute.

Huawei plănuiește să ceară 2.299 euro pe versiunea cu 8 GB de memorie RAM și 512 GB pentru stocare. Va fi disponibil din vară.