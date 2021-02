Muzicienii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naţionale, nerăbdători să revină în scenă

Artiștii sunt nerăbdători să revină în scenă, după ce Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a decis redeschiderea sălilor de concerte şi spectacole. Totuşi, instituţiile teatral-concertistice îşi pot relua activitatea doar la capacitate de 50% din numărul de locuri şi nu mai mult de 250 de spectatori.Muzicienii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale se pregătesc intens pentru concertul programat săptămâna viitoare. Ei spun că au aşteptat demult decizia autorităţilor."Văd că ne-au auzit şi ne-au dat voie, nu chiar mult, puţin, până la 250 de persoane, dar suntem foarte bucuroşi că cineva o să ne aplaude din sală fiindcă asta pentru noi e foarte important, când cineva ne susţine", a declarat Efim Pînzari."Noi ne pregătim de două săptămâni pentru programul din data de zece februarie. Aşteptăm cu mare emoţii acest concert şi vă invităm pe toată lumea cu mare drag la acest concert latino simfonic", spune Viorica Agafiţa."Şi publicul, şi noi suntem de fapt însetaţi de concerte pentru că vă daţi seama după un an de zile, practic un an fără concerte", susţine Vasile Prepeliţă.Directorul artistic al Orchestrei Simfonice, Mihai Agafiţa, se bucură că, în sfârşit, muzicienii au fost auziţi de autorităţi:"Foarte aşteptată a fost această decizie şi chiar dacă este restricţionată la numărul de 250 de persoane, noi oricum suntem mulţumiţi pentru că considerăm că este un început şi sperăm să fie un bun început, într-un ceas bun."La rândul său, directorul "Moldova Concert", Andrei Locoman, este mai rezervat în privinţa deciziei Comisiei, deoarece limitarea numărului de spectatori va duce la majorarea preţurilor la bilete:"Desigur că ne bucurăm şi salutăm că am fost auziţi şi că ni se permite reluarea activităţii, dar această restricţie sau numărul limitat de spectatori, 250 face un pic mai dificilă reluarea activităţii. Din punct de vedere economic şi mai multe la un loc, face un pic imposibilă activitatea noastră. "Joi, mai mulţi artişti au protestat în faţa Palatului Naţional şi au cerut să li se permită să organizeze concerte cu participarea publicului. Începând cu 11 ianuarie şi teatrele şi-au reluat activitatea cu prezenţa spectatorilor.