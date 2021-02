Muzicienii au protestat în faţa Palatului Naţional în speranţa că se vor redeschide sălile de concerte

Vor să cânte pentru spectatori. Mai mulţi muzicieni s-au adunat în faţa Palatului Naţional pentru a face un apel către autorităţi. Aceştia sunt nemulţumiţi că nu au dreptul să organizeze concerte cu participarea publicului din cauza situaţiei epidemiologice. Artiştii au expediat şi un demers către Comisia Naţională Extraordinară în Sănătate Publică. Într-un răspuns pentru Publika TV, reprezentanţii Guvernului spun că, în curând, va fi luată o decizie privind redeschiderea sălilor pentru concerte şi spectacole.

La acţiune au participat angajaţi ai Palatului Naţional, ai Sălii cu Orgă şi ai Filarmonicii Naţionale. Deja de luni bune muzicienii fac concerte doar online.



"Cânţi şi, când se termină lucrarea şi tu nu auzi niciun feedback, este aşa o chestie, te simţi straniu, parca ceva nu-şi ajunge. Şi normal că orice muzician are nevoie de public.", a declarat Lucia Vizitiu, muzician.



"Fără public este şi păcat. E o muncă pe care o facem tot pentru oameni, pentru public şi este necesar, este foarte necesar.", a declarat Radu Tălăuţă, muzician.



"Este o diferenţă foarte mare, trebuie să înţelegeţi, când lucrăm într-o sală goală, pentru cine cântăm noi?", a declarat Olga Gais, muzician.



Directorea Filarmonicii Naţionale spune că, în curând, va avea loc cea de 55-a ediţie a Festivalului "Mărţişor" şi vor să aibă o claritate, dacă vor putea organiza concertele sau nu.



"Noi trebuie să facem contractele, să invităm, să facem afişele. Ori, este a 55-a ediţie. Noi nu vrem să intrăm în istorie că noi am fost cei care am stopat acest festival cu o tradiţie de 55 de ani.", a declarat Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici".



De la începutul lunii ianuarie, actorii fac spectacole cu participarea publicului şi sunt obligaţi să respecte regulile epidemiologice. Muzicienii susţin că vor să lucreze în aceleaşi condiţii.



"Ni s-a explicat, în unele publicaţii că, dacă la teatru spectatorul are un comportament mai academic, în sălile de concert, spectatorul poate să înceapă să danseze în timpul concertului. Vă daţi seama, la Sala cu Orgă, la un concert de Mozart, publicul se ridică şi dansează? Asta este un absurd."



Activitatea instituţiilor cultural-artistice a fost suspendată în data de 17 martie, când a fost instituită stare de urgenţă naţională. În toamnă, timp de câteva luni, organizarea concertelor a fost permisă, din nou. Apoi, din 27 noiembrie, autorităţile iar au reintrodus restricţiile. Reprezentanţii Guvernului spun că, referitor la acest subiect, s-au făcut mai multe propuneri către Comisia Naţională Extraordinară în Sănătate Publică. În scurt timp, membrii acesteia se vor întruni în şedinţă şi vor lua o decizie în acest sens.