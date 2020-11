Muzică și voie bună: Orhei marchează 466 de ani de la prima atestare

Muzică și voie bună la Orhei. De Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, orăşenii au sărbătorit hramul localităţii și au marcat 466 de ani de la prima atestare documentară. Programul a fost unul pentru toate gusturile, cu iarmaroace și târguri ale meșterilor populari. Autoritățile au pregătit și un concert grandios.Startul sărbătorii a fost dat de dimineață cu un marș care a început în piața Vasile Lupu. Autorităţile locale, însoțite de fanfară, au mers spre monumentul Vasile Lupu, unde au depus flori."Am avut un an complicat ce ține de pandemie, de COVID-19. Noi am fost cei care ne-am străduit să combatem COVID-ul la noi în oraș și în raion, suntem cei care am trecut peste o perioadă grea de secetă, suntem cei care dincolo de toate astea am mers cu capul sus înainte. ""Municipiul Orhei este un loc unde totul se făurește cu dragoste. Viitorul a început și este aici în municipiul Orhei."La eveniment au fost prezenți și oaspeți speciali, printre care deputați din Parlament."Ați intrat în viața noastră foarte profund în anul 2015 și de atunci sunteți inima noastră, sufletul nostru. Noi vă iubim foarte mult. Nu sunteți doar orașul de vis, ori orașul care este cel ami dezvoltat, dar ați devenit speranța pentru întrega Republica Moldova."Cu un mesaj de felicitare a venit și primarul de onoare, Ilan Șor, într-o intervenție live. El a spus că, împreună cu echipa sa, a reușit să transforme Orheiul în cel mai bun oraș din țară."Nu ne împărțim în de dreapta și de stânga, nu avem motive care să ne dezbine, suntem o putere și ca un pumn mergem înainte și îi înlăturăm pe cei care vor să ne încurce. În următorii cinci ani, Orheiul va deveni cel puțin al doilea oraș ca număr de populație, dar nu este exclus că va fi chiar primul."Ulterior, oamenii au vizitat iarmarocul „Toamna de aur” unde au gustat din bucatele tradiționale, au vizitat expoziții şi s-au prins în horă.Autoritățile au avut grijă să prevină răspândirea coronavirusului, așa că toţi cei prezenți au primit gratuit măști de protecție și li s-a verificat temperatura."E foarte organizat, e foarte bine. Lumea se veselește chiar dacă e pandemie. ""În primul rând e un timp foarte frumos, ca de primăvară, și văd fețele multor orheieni în plină bucurie.""Ne simțim bine. Îi dorim orașului Orhei să prospere mai departe și lumea să fie sănătoasă și bună la suflet."Pentru seara zilei a fost planificat un concert, cu interpreți precum Lia Taburcean, Olia Tira și Mihail Sandu din România.