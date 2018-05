Muzică şi voie bună de Ziua Muncii. Zeci de oameni au sărbătorit 1 mai la vinăria din satul Puhoi

Cei care și-au dorit un întâi mai mai special, au putut astăzi gusta din bucate tradiţionale şi muzică bună asortate cu vin de calitate. Toate oferite de o vinărie din satul Puhoi, raionul Ialoveni. Doritorii au avut posibilitatea să se familiarizeze şi cu procesul de producere a licorilor dar şi să guste din ele.

Oaspeții care au venit în vizită la vinăria din satul Puhoi au fost întâmpinați ca la carte. La intrarea in cramă, ei au primit câte un pahar cu vin din partea casei. La dorinţă, oamenii s-au putut delecta şi cu bucatele tradiționale, cum ar fi plăcintele, friptura şi mămăliga, pentru care însă a trebuit să plătească.



"Mămăliga este o mâncare deosebită moldovenească care atrage atenţia prin gustul său, dar şi prin felul cum arată".



"Bucatele tradiţionale sunt foarte gustoase. Moldova s-a evidenţiat mereu prin ospitalitatea sa şi prin bucatele sale. Totul este foarte gustos ".



Pe lângă deliciile gastronomice, vizitatorii au avut posibilitatea să facă cunoştinţă şi cu întreg procesul de producere a licorilor.



"Acum ne aflăm în interiorul companiei, aici de unde se începe procesul de vinificare a strugurilor. Aici suntem în secţia de prelucrare a strugurilor, avem patru linii de prelucrare, după care este zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor", a spus vinificatorul Gheorghe Constantin.



"Aici avem tratarea şi cupajarea, vinul înainte de îmbuteliere se cupajează, se filtrează şi după aceea se pompează la îmbuteliere, cupajarea este asamblaj, amestec dintre vinuri, se poate din mai multe vinuri sau se poate din acelaşi soi din ani diferiţi", a spus oenologul Petru Vicol.



"Sticla nouă se clăteşte la clătitor, aerul este înlocuit cu gaze inert, cu CO2 sau Azot, după aceea se toarnă vinul, apoi se dopează. După aceea sticla merge mai departe la oformare", a spus directorul executiv, producere, Vitalie Pronoza.



Pe teritoriul vinăriei au fost amenajate şi şcoli pentru cei care au dorit să înveţe cum să savureze corect vinurile.



"Noi le vom povesti despre fiecare vin, despre fiecare soi de struguri. În dependenţă cu ce pot să le deguste, care este bun ca aperitiv, care este bun la o bucată de carne sau altceva", a spus somelierul, Ana Rabacu.



Oaspeţii cramei au rămas impresionaţi de eveniment. În special, evenimentul a fost apreciat de oaspeţii de peste hotare care au venit să ne viziteze ţara.



" Este un eveniment frumos este o oportunitate foarte bună să sărbătorim, este mult vin bun,muzică bună şi mâncare gustoasă", a spus ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burgstaller.



"Am gustat un pahar de vin. Vinul este foarte gustor, chiar dacă nu sunt un consumator înrăit, mi-a plăcut ce am gustat."



Evenimentul va culmina cu un concert în aer liber susţinut de formaţia "Zdob şi Zdub".