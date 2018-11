Muzică populară, dansuri și tradiții frumoase, la festivalul Anii tinereţii mele

Vârsta nu este o sentinţă. Au demonstrat-o participanţii la festivalul "Anii tinereţii mele", ajuns la cea de a treia ediţie. Aceştia au cântat, au dansat şi au recitat poezii. Primii care au dat startul sărbătorii au fost cei din corul veteranilor din sectorul Buiucani.

Ulterior, pe scenă a urcat Irina Guma, care a recitat o poezie. Deşi ani la rând a stat cu bisturiul în mână, femeia scrie versuri din copilărie.



"Poezii am sute, cărţile mele se vând ca pâinea caldă - romanţe, versuri, poezii şi chiar şi cântece de suflet. Eu întotdeuna pe scenă mă simt foarte fericită. Îmi închipui că nici nu aş putea trăi fără scenă, fără cântec şi poezie", a menţionat Irina Guma, scriitoare.



Savelie Cojocaru, care ani la rând a compus piese pentru interpreţi autohtoni, a încins publicul cu un cântec: "Am încercat să ies şi eu în scenă, să îmi cânt cântecele mele. Dacă am fost aplaudat de lume, aplauzele au fost pentru mine ca o încurajare că zic că ceea ce fac cred că fac bine."



Organizatorii festivalului spun că tânăra generaţie are ce învăța de la cei cu părul grizonat.



"Scopul acestui festival este de a acorda cât mai multă atenţie oamenilor în vârstă, adică pentru cultura noastră, pentru tradiţiile, obiceiurile care le promovăm printre oamenii în vârstă", a declarat Maria Dodonov, preşedintele "Organizaţiei persoanelor în etate" mun. Chişinău.



La eveniment a fost şi deputatul PDM, Violeta Ivanov, care a avut doar cuvinte de laudă în adresa vârstnicilor: "Uitaţi-vă cât sunt de fericiţi, uitaţi-vă cât sunt de împliniţi şi realizaţi atunci când urcă în scenă. Atunci, când ei se simt că sunt necesari pentru societatea noastră şi într-adevăr este aşa, deoarece ei sunt acei care au pus temelie statului nostru."



Festivalul "Anii Tinereţii Mele" este organizat de Organizaţia persoanelor în etate a PDM, "Tezaurul Naţiunii".