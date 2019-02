Muzica e viaţa mea! Nicolae Botgros se retrage din cursa electorală

Muzica este viaţa mea, oricât de mult mi-aş dori să ajut oamenii dintr-o funcție, ca cea de deputat, eu nu pot renunța la a-i face fericiți pe oameni prin muzică. Acesta a fost mesajul artistului Nicolae Botgros. Tot aici, acesta a scris că a luat decizia de a rămâne artistul pe care îl cunoaștem şi va fi rămâne prezent în viețile nostre prin muzica lui.

"Dragii mei prieteni, dragii mei susținători,

Au trecut deja doua săptămâni de campanie electorală și vreau sa știți că în toate întâlnirile extraordinare pe care le-am avut cu oamenii, am înțeles mai bine de ce am decis să candidez pentru funcția de deputat. Pentru că vreau să fiu mai mult printre oameni, vreau să fiu permanent printre ei, vreau să-i bucur, pentru că atunci când ei se simt bine, mă simt și eu bine, mă simt împlinit.

În aceste două săptămâni, am înțeles însă și cât de diferit este să fii printre oameni prin muzică și ca politician. Am înțeles că după ce oamenii mă vor vota deputat, va trebui de fapt să am două vieți total diferite, să o sacrific pe una pentru alta și poate să nu mai reușesc să mă dedic nici uneia așa cum trebuie.

Zilele trecute mi-au venit mai multe propuneri importante de concerte pentru acest an și m-am trezit în fața unei mari dileme, în situația de lua în calcul să le refuz, având în vedere noua mea posibilă ocupație, cea de deputat. Ar fi prima dată în viață când as fi nevoit să refuz concerte, când ceva din viața mea ar fi mai presus sau egal cu muzica. Timp de câteva zile, am fost într-o mare dilemă și am realizat ca va trebuie să iau o decizie radicală: muzica sau politica.

Muzica e viața mea! Și oricât de mult mi-aș dori să ajut oamenii dintr-o funcție, ca cea de deputat, eu nu pot renunța la a-i face fericiți prin muzica mea. În același timp, nu aș putea să nu fiu corect cu ei, să ajung deputat, dar în loc să a ma preocup de problemele lor, să fiu la concerte. Când am decis să candidez, nu am analizat suficient de profund acest aspect și nu am realizat că cele doua activități nu pot merge în paralel, dacă vrei sa îți faci treaba bine. Privind la munca unor deputați m-am gândit că ai timp suficient să faci și alte activități. Dar eu, dacă aș merge în Parlament, nu aș putea să fiu un astfel de deputat, care face mai multe activități și pe nici una bine.