Muzică, distracţie şi mese pline cu bucate alese. Locuitorii din Sîngera au sărbătorit hramul oraşului

De Sfânta Maria în mai multe localități din ţară a fost sărbătorit hramul. La Sîngera, de dimineaţă a răsunat muzica, iar oamenii au pregătit mese pline cu bucate şi au aşteptat oaspeţi. Cei mai bravi tineri şi-au măsurat puterile la competiții sportive, iar învingătorii s-au dus acasă cu câte un cocoş sau cu... un berbec.

Dis de dimineaţă, oamenii au mers, însă, mai întâi la biserica "Adormirea Maicii Domnului" din oraş:



"Sărbătoarea aceasta este foarte importantă, este cea mai măreaţă decât toate sărbătorile fiindcă...are însemnătatea postului mare".



"Noi o sărbătorim cu familia, venim şi ne rugăm pentru sănătate, pentru binele în lume, pentru pace".



După slujbă, oamenii au întins mesele şi au sărbătorit. Casa familiei Hortopan a fost plină de oaspeți. Gospodina casei s-a pregătit intens pentru această zi.



"O gospodină adevărată reuşeşte să facă de toate cele. Bucate, toate din gospodăria noastră, o pîrjoală, un cîrnăcior, nişte ardei impluţi. Nici o sărbătoare nu trece fără să ne păşească un om drag pragul, an de an, de Sfânta Maria", a menţionat Tamara Hortopan, locuitoare a oraşului Sîngera.



"Am venit la naşa în ospeţie, ca în fiecare an, sărbătorim frumos împreună", a spus o femeie.



Sărbătoarea a continuat şi în curtea liceului din oraş, acolo unde tinerii au participat la mai multe competiţii sportive, inclusiv la tradiţionala trântă.



Premiul cel mare, un berbec, a fost luat acasă, de Iurie Leu, câştigător pentru a opta oară consecutiv.



"Toată echipa care a fost aici, inclusiv şi susţinătorii care au fost aici, ne vom întâlni toţi şi îl vom găti împreună cu toţi doritorii", a menţionat câştigătorul.



De hram, autorităţile din Sîngera au pregătit o mulţime de surprize pentru localnici. Copiii s-au dat pe tobogane şi au sărit pe trambuline.



"Orășelul Sîngera împlineşte, în acest an, 534 de ani. Astăzi, a fost un program mai special, s-a jucat şi fotbal chiar dacă este caniculă, au fost competiţii la power lifting, trînta tradiţională la cocoş şi berbec, un concert şi multe alte surprize vor fi în continuare", a declarat Valeriu Poiată, primarul oraşului Sîngera.



Seara a culminat cu un spectacol senzațional de artificii, iar atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută de mai mulţi artişti, printre care şi Ionel Istrati.