Muzică, cadouri şi distracţie. Sărbătoare pentru tinerii fotbaliști ai Clubului Sportiv pentru Copii și Tineret "Buiucani"

Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret "Buiucani" a fost gazda unei sărbători pentru tinerii fotbaliști. Copiii și juniorii clubului au purtat căciuli de Moș Crăciun și au participat la diverse activități fotbalistice, fiind ghidați de către antrenorii lor.



"Suntem de 3 ani la rând campionii Moldovei printre copii din anul 2005. Îmi place foarte tare școala și îmi place evenimentul pe care l-a organizat școala. Ne distrăm împreună, muzică, cadouri... Este un antrenament în care ne putem distra", a declarat Artiom Ivanov, fotbalist CSCT Buiucani.

"De la Moș Crăciun aștept o pereche de ghete și o minge de fotbal pentru a jongla și pentru a mă antrena mai departe", a spus Răzvan Leahu, fotbalist CSCT Buiucani.



David Darie este unul dintre jucătorii în formare la Școala de Fotbal Buiucani, însă, înainte de a dori să devină fotbalist, acesta - surpriză! - vrea să fie... polițist!



Președintele CSCT Buiucani, Constantin Anghel, a declarat că organizarea acestui carnaval spre sfârșitul anului a devenit o tradiție frumoasă pentru entitatea sportivă din Chișinău.



"Anul acesta petrecem evenimentul într-un format mai simplu, pentru că este frig și am hotărât împreună cu staff-ul de antrenori ca copiii permanent să se miște. Nu am făcut niciun concert, pentru că copiiilor le este mult mai interesant să joace fotbal", a precizat Anghel.



La eveniment au participat circa 450 de tineri fotbaliști ce se pregătesc în cadrul grupelor Școlii de fotbal Buiucani.



Igor Negrescu, directorul sportiv al CSCT Buiucani, este ferm convins de faptul că în viitor tinerele talente ale fotbalului autohton vor face ravagii inclusiv pe arena internațională.



"Sunt copii talentați, la care noi ar trebui să atragem o atenție minuțioasă, deoarece doar printr-o metodă didactică noi am putea crea adevărate stele pe viitor", a conchis Negrescu.



Carnavalul fotbalistic de la CSCT Buiucani se află la a unsprezecea ediție. Echipa a fost fondată în anul 1997, iar în anul 2012 a fost desemnată de Comitetul Executiv al UEFA cel mai bun club în fotbal de mase din Europa.