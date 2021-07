Muzeul Oscarurilor se deschide în septembrie cu o proiecţie a 'Vrăjitorului din Oz'

O proiecţie a ''Vrăjitorului din Oz'' va da startul festivităţilor planificate pentru inaugurarea mult aşteptatului Muzeu al Oscarurilor din Los Angeles, relatează Agerpres.



Difuzarea, la 30 septembrie, a peliculei ''Vrăjitorul din Oz'', probabil unul dintre cele mai cunoscute filme din Statele Unite, va fi acompaniată în direct de Orchestra Simfonică de Tineret din această ţară. Melodiile din acest film din 1939, precum ''Over the Rainbow'' şi ''Follow the Yellow Brick Road'' sunt cântate şi în prezent de milioane de americani.



Programul primelor săptămâni din istoria acestui muzeu, consacrat magiei celei de-a şaptea arte, include, de asemenea, o proiecţie a filmului ''Malcolm X'', cu Spike Lee şi Denzel Washington, precum şi toate filmele japonezului Hayao Miyazaki. De asemenea, o expoziţie temporară va fi dedicată acestui regizor, care s-a remarcat prin producţii precum ''Călătoria lui Chihiro'' (''Spirited Away'') şi ''Vecinul Totoro'' (''My Neighbor Totoro'').



A fost nevoie de aproape un secol pentru ca ideea unui muzeu consacrat cinematografiei să fie pusă în aplicare, iar clădirea sa, concepută de arhitectul italian Renzo Piano şi a cărei inaugurare era programată iniţial în 2017, a acumulat mai multe întârzieri succesive.



Construcţia a fost în cele din urmă finalizată, iar muzeul va fi inaugurat în septembrie 2021.

O uriaşă sferă din sticlă, oţel şi beton va flanca structura muzeului, oferind senzaţia că pluteşte, o reprezentare a ''magiei filmelor''. Conectată prin pasarele de clădirea principală, acest spaţiu va găzdui un cinematograf cu 1.000 de locuri şi tehnologie de ultimă generaţie.



Misiunea muzeului va fi aceea de a retrasa istoria cinematografiei şi inovaţiile din domeniu, dar şi de a prezenta vizitatorilor tehnicile utilizate pentru realizarea unui film.



Muzeul va găzdui şi diverse "relicve" de la Hollywood, precum celebrii pantofi roşii purtaţi de Judy Garland în "Vrăjitorul din Oz", pelerina protagonistului din "Dracula", o rochie purtată de Claudette Colbert în ''Cleopatra'' (1934) şi un combinezon spaţial din filmul lui Stanley Kubrick ''2001: O Odisee Spaţială''.



Majoritatea restricţiilor impuse în California în contextul pandemiei au fost ridicate, însă purtarea măştilor rămâne obligatorie în Los Angeles pentru toate persoanele.