Muzeul lucrurilor pierdute: Printre exponate sunt ceasuri, icoane, cărţi vechi

Această angajată a companiei de reciclare a deşeurilor spune că printre lucrurile vechi, uzate, aruncate la gunoi de către locuitorii Capitalei găseşte şi obiecte unice."Un samovar frumos am găsit, din bronz, l-am curățit şi este la muzeu, dar şi diferite vaze şi scumpe, şi ieftine. Tot este. Omului dacă nu îi trebuie, el aruncă."Şi alţi muncitori susţin că nu o dată au găsit printre deşuri obiecte de artă sau tehnică care încă funcţioneată."Găsim telefoane şi aparate de fotografiat, tablete electronice. Noi le găsim şi le dăm la administraţie. Chiar şi pașapoarte tot găsim.""La reciclarea gunoiului noi am găsit lucrurile acestea foarte frumoase, interesante. Portrete, fotografii foarte vechi, cărţi interesante, iconiţe."Ideea de a amenaja un astfel de muzeu le aparţine angajaţilor companiei de reciclare şi are scopul de a informa oamenii despre importanţa managementului deşeurilor. Exponatele vechi-noi, găsite printre deşeuri, urmează să fie vândute la un preţ simbolic, prin intermediul unei platforme online."Oamenii o să poată să le ofere acestor lucruri a doua şansă. Banii colectaţi vor merge la întreţinerea acestui muzeu, pentru că noi o să-l mai modernizăm, o să achităm salarii persoanelor care se vor ocupa doar de aceste obiecte, să le restaureze.", a spus Irina Balica, reprezentant al companiei de sortare a deşeurilor.În prezent, muzeul găzduieşte peste 200 de obiecte.