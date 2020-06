Muzeul de Istorie Naturală din New York renunţă la statuia lui Theodore Roosevelt

Oficialii municipali newyorkezi au decis să dea curs cererii muzeului referitor la monumentul care îl reprezintă pe Roosevelt călare, însoţit pe jos de un indian şi un războinic african. Instituţia de cultură a considerat că statuia trebuie îndepărtată deoarece 'prezintă explicit negrii şi indigenii ca subjugaţi şi inferiori rasial', a arătat duminică primarul Bill de Blasio.În schimb, Sala Biodiversităţii din clădire va fi redenumită după preşedinte, a cărui familie se numără printre fondatorii muzeului; un stră-strănepot al lui Roosevelt este în prezent membru în consiliul de administraţie.Subiectul statuii a fost discutat de câţiva ani. În 2017 şi 2018, o comisie a studiat, fără a ajunge la vreo concluzie, posibilitatea eliminării monumentului comandat în 1925, la şase ani după moartea lui Roosevelt, şi instalat în 1940. Statuia şi zona din apropierea intrării în Parcul Central din New York sunt considerate memorialul oficial al metropolei pentru fostul preşedinte.Nu se ştie care va fi soarta statuii după ce va fi îndepărtată. Anul trecut, muzeul a deschis o expoziţie intitulată Abordarea Statuii, legată de istoria acesteia şi sentimentele oamenilor faţă de ea. 'Suntem mândri de această acţiune, care a contribuit la înţelegerea de către noi şi de către public a statuii şi a istoriei sale şi a promovat dialogul despre probleme importante legate de rasă şi reprezentarea culturală', a arătat instituţia într-un comunicat difuzat duminică, adăugând că 'în momentul de faţă, este foarte clar că această abordare nu este suficientă (...) Credem că statuia nu mai trebuie să rămână şi am cerut să fie îndepărtată'.Muzeul American de Istorie Naturală din New York s-a confruntat multă vreme cu probleme rasiale privind expoziţiile găzduite şi trecutul său. Unul din primii oameni de ştiinţă care au lucrat acolo, paleontologul şi geologul Henry Fairfield Osborn, preşedinte al instituţiei timp de 25 de ani, considera valabile teoriile eugenice. În anii 1960, activiştii pentru drepturile civile au atacat expoziţiile care reflectau aceste convingeri, iar muzeul a înlocuit Sala Vârstei Omului, deschisă de Osborn în jurul anului 1920, cu o nouă zonă de expunere numită Sala Biologiei Omului, scrie agerpres.ro.