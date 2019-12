Muzeul de înghețată din New York, o experiență unică. Ar putea deveni cea mai iubită destinaţie turistică

În profida iernii care a lovit Statele Unite, americanii se bucură, în continuare, de îngheţată. Un muzeu dedicat acestui desert răcoritor va deveni, începând de mâine, o atracţie permanentă pentru turiştii din New York. Pe lângă degustarea îngheţatei, vizitatorii se vor putea distra şi cu ajutorul unor instalaţii, scrie a1.ro.

Un tobogan de trei etaje, o staţie de metrou ce transpune oamenii în spaţiul cosmic şi o piscină plină cu bomboane. Sunt doar trei dintre atracţiile Muzeului de îngheţată din New York.

Un adevărat paradis pentru iubitorii acestui desert. În plus, vizitatorii care vin aici văd lumea în roz. Este culoarea predominantă, de la uniformele angajaţilor, la vitrine şi decor.

Totul a pornit de la dorinţa fondatoarei muzeului care a vrut să-şi vadă visul din copilările, în realitate.

"Am deschis primul magazin temporar, în 2016, aici în New York. Iar când am plecat, aveam 200.000 de clienţi în aşteptare. Atunci mi-am zis: "Doamne! Trebuie să ne întoarcem şi să construim ceva pentru ei", a spus fondatorul Muzeului de Îngheţată, Maryellis Bunn.

Iar din Raiul dulciurilor în culori pastelate nu puteau lipsi delicatesele. De acolo, îngheţata, prăjiturile, acadelele şi alte deserturi, pot fi cumpărate de vizitatori.

În plus, organizatorii promit vizitatorilor din Muzeul de Îngheţată experienţe senzoriale de neuitat. Fiecare bilet costă aproximativ 20 de dolari.