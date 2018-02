Muzeu în casă și în beci! Un avocat pasionat de istorie are o colecţie impresionantă de relicve (FOTOREPORT)

Un avocat pasionat de istorie, care colecţionează obiecte vechi, şi-a transformat casa într-un adevărat muzeu. Constantin Mîțu este cel mai cunoscut locuitor al satului Inești din raionul Telenești, datorită colecţiei sale impresionante de relicve.

Spune că a început să le adune, încă acum şapte ani, după ce a găsit în curtea bunicilor săi un ulcior vechi, pe care l-a adus acasă. Între timp, a reuşit să acumuleze aproximativ cinci mii de ulcioare, costume populare, lămpi, fiare, unele şi alte obiecte de valoare istorică.

Nea Costică din Ineşti crede că tot ce are o importanță istorică trebuie să stea la loc de cinste.

"Am fost la bunici și chiar am văzut la bunelu un ulcior, stătea aruncat și am spus dă să-l iau acasă să îl pun în beci. Și iată stă pe masă. Eu deodată nu am știut că o să acumulez așa multe obiecte, dar așa rând pe rând au apărut câte unu", a spus locuitorul satului Ineşti, Teleneşti, Constantin Mîțu.

În muzeul improvizat în casa gospodarului găsim adevărate comori, printre care un pian vechi de jumătate de secol şi un cântar de peste o sută de ani.

"Acesta este primul fier de călcat care l-am adus. O persoană din sat l-a adus. Peste 250 de ani are. Este cel mai vechi", a zis locuitorul satului Ineşti, Teleneşti, Constantin Mîțu.

Colecţionarul consideră că tot ce e frumos trebuie împărtășit și cu ceilalţi, aşa că îşi deschide cu drag uşile casei pentru vizitatori, fără a cere bani în schimb. Totuşi, nea Costică spune că nu va vinde niciun obiect din colecţia sa, indiferent care vor fi sumele propuse, scrie Prime.md.

"Ce a intrat în ogradă gata aici rămâne. Niciodată nu m-am gândit să le vând. Sunt multe care sunt cadouri", a spus locuitorul satului Ineşti, Teleneşti, Constantin Mîțu.

Pentru ca toate exponatele să încapă, bărbatul a transformat o debara în Casa mare.

"Aici este o casă mare, cum era pe timpuri al bunici cu cuptor, cu covată. Avem un război de țesut cu care se făceau covoare. Tot e de la noi din sat", a completat locuitorul satului Ineşti, Teleneşti, Constantin Mîțu.

Nea Costică a devenit vedeta Ineştiului, aşa că sătenii îl ajută să-şi completeze colecția.

Casa colecţionarului a devenit o atracție pentru copii, care vin la el ca să afle ce secrete ascund toate obiectele pe care le-a strâns.

Pe lângă relicve, gospodarul adună și sticle cu vin.

Constantin Mîțu spune că nu vrea să se oprească aici şi intenţionează să-şi extindă muzeul.