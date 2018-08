Mutare-şoc în Formula 1! Daniel Ricciardo va pleca de la Red Bull Racing

Foto: autoblog.com

Mutare-şoc în Formula 1! Daniel Ricciardo va pleca de la echipa Red Bull Racing la finalului acestui sezon. Pilotul australian a semnat deja un contract valabil pentru 2 ani cu echipa Renault.



Ricciardo se va despărţi de Red Bull Racing după 4 ani. În acest sezon, el a obţinut 2 victorii de etapă, iar în alte 4 curse a abandonat. Într-una dintre acestea, şi anume în Azerbaidjan, Ricciardo a încercat să-l depăşească pe coechipierul Max Verstappen, acesta însă nu l-a lăsat şi cei doi s-au ciocnit. Astfel, ambii au fost nevoiţi să abandoneze.



Principalul favorit să-l înlocuiască pe Ricciardo la Red Bull este Pierre Gasly, care a obținut în acest an câteva performanțe norii pentru Toro Rosso.



Varianta de rezervă este Carlos Sainz-junior, pilot aflat sub contract cu Red Bull, dar împrumutat în acest an chiar la Renault.