Must Fest 2018: Vin, muzică şi atmosferă medievală. Ce alte surprize îi aşteaptă pe vizitatori

Două zile cu vin şi muzică bună în centrul Capitalei. În acest weekend va avea loc festivalul "Must Fest 2018". Vizitatorii vor avea parte de o atmosferă medievală, cu regi, prinţese, cavaleri şi bufoni, care vor defila la eveniment. Organizatorii au pregătit multe surprize şi concursuri interesante.



"Must Fest" 2018 va începe sâmbătă la ora 10:00 în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Acolo vor fi amenajate mai multe zone de divertisment, cu expoziţii şi se vor face degustări de vin.



"Anul acesta am hotărât să facem evenimentul în Piaţa Marii Adunări Naţionale deoarece ne aşteptăm la un număr foarte mare de persoane, iar viile noastre nu ne permit să avem aşa spaţiu mare", a declarat Livia Sincumami, organizator festival "Must Fest".



În corturile instalate în piaţă vor fi preparate bucate din bucătăria autohtonă, dar şi din cea europeană. O altă atracție a festivalului va fi iarmarocul cu obiecte de artizanat.



"Plus la asta avem un fire show, un laser show, avem o mulţime zone de divertisment. Avem şi două şcoli ale vinului foarte mari, unde o să învăţăm oamenii cum să deguste vinul corect, care sunt diferenţele între un vin şi un spumant, cum corect trebuie servit vinul", a menţionat Livia Sincumami.



Sâmbătă, amtosfera din piaţă va fi încinsă de SunStroke Project, Doredos, Alex Calancea Band, trupa Brainstorm din Letonia şi alţi artişti renumiţi.

Plină de surprize va fi şi ziua de duminică, când pe scenă vor urca Zdob şi Zdub, interpreta din România Antonia, trupa de rock din Finlanda "The Rasmus" şi legendara formaţie din Rusia "Ciaif".



Preţul unui bilet de intrare la festival variază între 200 şi 300 de lei.