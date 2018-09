MUST CU GUST ŞI VOIE BUNĂ: Diseară vor concerta Antonia, The Rasmus şi Ciaf

Bucate tradiţionale, jocuri interactive cu premii, muzică bună şi must pregătit din diverse soiuri de struguri. De toatea astea au avut parte cei care au venit în a doua zi a festivalului "Must Fest" în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



"Aici avem un ceva făcut din patru soiuri, este un vin uşurel. este un vin foarte capricios pentru femei. "



Fanfara Poliţiei de Frontieră a oferit un adevărat spectacol pentru vizitatori.



Mai târziu, surorile Osoianu au susţinut un recital, iar oamenii s-au prins în hore.



Vizitatorii spun că deşi vremea a fost mohorâtă, atmosfera din centrul Capitalei i-a binedispus.



" Este o zi foarte tristă şi rece, dar atmosfera de aici ne trezeşte emoţii frumoase. Vinul este foarte bun."



"Este foarte frumos, îmi place, îi aştept pe cei de la Zdob şi Zdub. Vreau să-i ascult pe toţi artiştii care vor mai veni."



Organizatorii au amenajat şi o zonă pentru copii. Aceştia au avut parte de un spectacol cu clovni şi de diverse jocuri.



"Am sărit, m-am jucat. Mi-am desenat pe faţă o minge de fotbal."



" M-am jucat aici cu prietena mea şi a fost tare interesant. Şi ieri am fost aici cu bunica şi mi-a plăcut. "



Bucătarii au aşteptat oaspeţii cu mâncare tradiţională.



"Avem frigărui, mici, cârnăciori, prepeliţe. Avem şi salată şi legume, plăcinte. Am gătit de toate pentru cei din Chişinău."



Diseara pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale vor urca interpreta Antonia din România, trupa The Rasmus, dar şi formaţia Ciaf.