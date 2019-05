Murray Gell-Mann, fizicianul care a descoperit quarcii, a murit (VIDEO)

Murray Gell-Mann, fizicianul laureat al premiului Nobel care a elucidat o parte din misterele Universului, prin descoperirea şi clasificarea particulelor subatomice, a murit la vârsta de 89 de ani.

Murray Gell-Mann a murit vineri, 24 mai, în locuinţa sa din Santa Fe, New Mexico. Anunţul morţii a fost confirmat de către Santa Fe Institute, pe care l-a co-fondat, precum şi de California Institute of Technology (Caltech), unde a predat mai mullte decenii, potrivit The Guardian.

Gell-Mann a transformat fizca prin elaborarea unei metode pentru sortarea particulelor subatomice în grupuri simple de opt, bazându-se pe sarcina electrică, rotaţie şi alte carateristici. A denumit această metodă „Calea celor opt”, după „Calea cu opt braţe” (Eightfold Path) din budsim pentru atingerea stării de nirvana, scrie descopera.ro

Fizicianul este şi cel care, în anii '60 ai secolului trecut, a dezvoltat teoria care a identificat „quarcii”, acele componente invizibile din materia Pământului care stau la baza protonilor, neutronilor şi a altor particule. Termenul de quarc a fost inspirat dintr-o propoziţie din romanul „Finnegans Wake”, al lui James Joyce, „Three quarks for Muster Mark!” (Trei quarci pentru domnul Mark!).

Experimentele au confirmat existenţa quarcilor, iar aceste obiecte reprezintă baza înţelegerii fizice a universului.

Pentru „contribuţiile şi descoperirile sale privind clasificarea particulelor elementare şi a interacţiunilor lor”, Murray Gell-Mann a primit premiul Nobel pentru fizică în anul 1969. Nu l-a primit, însă, şi pentru quarci.

Născut şi crescut în New York, Gell-Man a absolvit fizica la Yale în 1948 şi doctoratul la Massachusetts Institute of Technology (MIT) în 1951. Din 1955 şi până în 1993 a fost profesor la Caltech.

În ultimii ani ai vieţii sale devenise interesat în chestiunile complexe din biologie, ecologie, sociologie şi ştiinţa computerului.

Murray Gell-Mann a co-fondat Santa Fe Institute pentru a studia sistemele complexe şi a scris, în 1994, cartea ”The Quark and the Jaguar” pentru a-şi prezenta ideile unui public larg.