Muntele Everest continuă să crească. La ce înălțime a ajuns

Cel mai înalt munte din lume crește în fiecare an cu patru milimetri, pe măsură ce plăcile tectonice continuă să se lovească între ele. Astfel, muntele Everest măsoară puțin peste 8.848 de metri, o înălțime la care nu se oprește, spun oamenii de știință consultați de BBC, citează libertatea.ro.

Dar și alți munți se înalță în alte colțuri ale globului. În 241.000 de ani, un alt munte va depăși recordul Everestului și va deveni cel mai înalt din lume, estimează specialiștii.

Cândva, culmile albe și abrupte ale Everestului care zgârie cerul au fost pe fundul oceanului. Oamenii de știință cred că totul s-a schimbat acum vreo 200 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor, când supercontinentul Pangeea a început să se spargă în bucăți. S-a desprins subcontinentul indian și a călătorit prin fostul ocean Tethys, care a existat în era Mezozoică înainte de Oceanul Indian.

150 de milioane de ani mai târziu, s-a lovit de un alt continent, care a devenit Asia. Forța cu care cele două s-au lovit au făcut ca placa de sub oceanul Tethys, făcută din crustă oceanică, să alunece sub placa eurasiatică, o masă de teren formată din Europa și Asia. Asta a creat zona de subducție, adică regiunea scoarței terestre în care o placă tectonică se mișcă sub o alta. Tot așa se produc și cutremurele. Apoi, placa tectonică a alunecat și mai mult în mantaua Pământului, India a coborât mai mult sub Asia, iar plăcile au început să se comprime. Suprafața s-a curbat, împingând crusta în sus.

Așa s-a format lanțul muntos himalayan.

În urmă cu 15-17 milioane de ani, vârful Everest atingea în jur de 5.000 de metri și a continuat, de-atunci, să crească. Coliziunea dintre cele două platouri continentale continuă și acum. India alunecă spre nord 5 centimetri pe an, făcând ca Everestul să crească cu încă 4 milimetri.

Alte părți din lanțul muntos cresc mai mult, în jur de 10 milimetri anual.

Cu toate astea, în același timp în care plăcile tectonice împing muntele în sus, se produc și eroziuni, au explicat specialiștii consultați de BBC.

Altitudinea de 8.848 de metri a muntelui Everest a fost prima dată determinată de un studiu indian din 1955, o măsurătoare făcută apoape de munte, calculând și stratul de gheață și zăpadă de pe vârf. Rezultatele măsurătorilor ulterioare au variat. Spre exemplu, în 2005, China a anunțat că înălțimea Everestului este de 8.844,43 de metri, considerând-o cea mai precisă măsurătoare pentru că este a celui mai înalt punct de piatră, și nu a gheții care-l acoperă și a cărei grosime este de 3,5 centimetri.

Măsurătorile de la începutul anilor 2000 au fost însă puse sub semnul incertitudinii date de forma Pământului. De altfel, variază și modul de calcul al altitudinii unui munte.

De exemplu, Everestul este considerat cel mai înalt vârf calculat după distanța de la nivelul mării. Alți munți din lume sunt măsurați pe alte criterii, de la baza lor, de la fundul oceanului sau de la centrul Pământului, ceea ce schimbă gradul de comparație.