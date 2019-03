MUNIŢIILE, PĂSTRATE MAI SIGUR la depozitul de muniţii din Floreşti. Costul tehnicii depășește un milion de euro

Statele Unite ale Americii și a Germania au făcut investiţii de aproape două milioane de dolari pentru a elimina riscul unor explozii necontrolate la depozitul de muniţii din Floreşti.

Încăperile care aparţin armatei noastre au fost deja modernizate în proporţie de 70 la sută. Ieri, ministrul Apărării Eugen Sturza le-a organizat finanţatorilor o excursie în depozitele, care până nu demult erau atât de degradate încât oamenii din zonă implorau autoritățile să evacueze armamentul.



Deşi procesul de modernizare după toate standardele internaţionale de securitate va mai dura un an, depozitul a fost dat în exploatare. Întrucât este un obiect strategic, presa nu a avut acces în interior.

Totuși, cel mai important eveniment s-a petrecut sub cerul liber. Ambasadorul Germaniei în Moldova a înmânat cheile de la cinci mașini blindate pentru transportarea munițiilor. Costul tehnicii depășește un milion de euro.



"Germania a contribuit cu aceste camioane speciale destinate pentru transportarea munițiilor, am oferit și tehnică specială care oferă transportarea lor conform celor mai înalte standarde de securitate", a spus Ambasadoarea Germaniei, Angela Ganigger.



SUA au contribuit cu aproape 715 mii de dolari.



"Contribuția noastră este destul de mare pentru că include echipament, instruire și clădiri noi", a spus Ambasador SUA în RM, Derek J. Hogan.



Şi organizaţia Crucea Roşie s-a angajat ca, în următoarea perioadă, să construiască diguri de protecție în jurul depozitelor pentru a minimaliza pierderile în cazul unor eventuale explozii. Toate aceste măsuri au un singur scop - siguranța oamenilor din zonă, susţine ministrul Apărării.



"Acum am început verificarea, standardizarea, paletarea, sortarea, nimicirea acestor muniții pentru a oferi cetățenilor siguranța că în apropierea lor există ripostele, care asigură păstrarea acestor muniții foarte bine", a spus ministrul Apărării al Republicii Moldova, Eugen Sturza.



Ce fel de muniţii, dar și cantitatea lor sunt păstrate în secret. Cert este că o bună parte din explozibil este moștenită din perioada sovietică.



"Proiect care este destinat îmbunătățirii condițiilor de păstrare acestor muniții care la noi se păstrează de zeci de ani, care nu le știm anul de producere nu le știm calitatea și pentru a păzi locuitorii mai ales a orașului Florești", a spus președintele raionului Florești, Ștefan Pasniș.



Depozitul de muniţii şi armament de la Florești este unul din cele cinci aflate în gestiunea armatei.