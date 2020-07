Municipalitatea caută 100 de milioane de lei pentru a prelucra nămolul produs la staţia de epurare. Primarul Ion Ceban susţine că până în luna aprilie a anului viitor, problema ar putea fi rezolvată. În prezent, staţia de epurare produce zilnic o sută de metri cubi de nămol. Acesta este deshidratat şi dezinfectat, însă asta nu e suficient pentru a scăpa definitiv de mirosul neplăcut. Mai mult, şi spaţiul de depozitare a nămolului este limitat.



"Loc mai avem în aceste lagune pentru un an şi jumătate. Soluţia tehnică există. Acum trebuie să ne clarificăm cu partea de finanţare. Pentru trei unităţi despre care spune domnul Lichii, ar fi o sumă estimativă de 64 milioane de lei, iar pentru proiectul final, total, 104 - 110 milioane de lei.", a spus Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Dacă autorităţile vor identifica resursele financiare, până anul viitor proiectul ar putea fi realizat. Deocamdată, edilul nu se poate lăuda cu asta, aşa că a găsit un alt motiv. A dus jurnaliştii la geotuburile în care se păstrează peste 500 mii metri cubi de nămol, unde au fost făcute lucrări de modernizare, pentru că până vara trecută acestea erau sursa mirosului insuportabil din Capitală.



"Toată lumea este în mască, eu am scos-o, am s-o pun neapărat la loc. MUSCĂ Dacă va aduceam noaptea aici, nu credeaţi că suntem la staţia de epurare.", a zis Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



"A fost pus un strat de geotextil şi al doilea strat este o peliculă impermiabilă, care nu dă voie gazelor care se formează şi mirosului să iasă în aer liber.", a spus Anatolie Lichii, director interimar al SA "Apă Canal Chişinău".



În 2017, o companie germană s-a apucat de modernizarea staţiei de epurare din Capitală. Costul proiectului este de peste 24 de milioane de euro, bani oferiţi credit de la BERD şi BEI. Acesta prevede construcţia unei noi linii de tratare a nămolului, dar şi a unei noi staţii de pompare a apelor uzate.

Totul urma să fie gata în luna iunie a acestui an, însă termenul fost amânat până în martie 2021, pentru că lucrările au loc într-un ritm prea lent din lipsă de muncitori calificaţi.