Muncitorii de la Fabrica de Brânzeturi din Cahul nu şi-au primit salariile mai bine de un an

Muncitorii de la Fabrica de Brânzeturi din Cahul nu şi-au mai primit salariile mai bine de un an. Aceștia au ajuns la limita disperării, nu știu ce să facă mai departe și cum să își întrețină familiile."Avem un an de zile de când nu primim zarplata. Soția nu lucrează și nu primim zarplata și trăim fără bani. Până când nu se aude nimic înspre bine. ""O venit anul nou am stat fără salariu. Opt martie fără salariu. Vine Paștele, primăvara de semănat tot fără salariu stăm. Copiii cu ce să îi trimitem la școală și să punem pe masa la copii."Directorul fabricii, numit în funcţie în vara anului trecut, spune că nu sunt bani şi că întreprinderea are datorii de aproape şase milioane de lei.Nicolae Olteanu precizează căproblemele au început înainte ca el să vină la cârma întreprinderii.El a cerut sprijin financiar de la Consiliul Raional Cahul care deţine peste 80 la sută din acţiuni."Consiliu a acordat două milioane la care un milion jumătate a fost o garanție bancară ca să putem să ridicăm un credit. Noi am putut să deblocăm conturile abia în data 12 de 23 decembrie și din cauza acesta noi nu am putut să ridicăm acel credit."Directorul susţine că are mai multe soluţii pentru a ieși din impas."O investiție în fabrica data pentru a moderniza și utilajele, și tehnologia... De făcut parteneriat public-privat de făcut o colaborare cu cineva. Sau o parte din acțiuni să scoată la vânzare pentru ca să vină un investitor și să investească și să dezvolte această afacere."Fabrica de Brânzeturi din Cahul este printre puţinele întreprinderi de stat subordonate Consiliului Raional care nu au fost privatizate. Am încercat să vorbim cu președintele raionului Marcel Cenușa despre situația în care a ajuns fabrica și ce măsuri vor fi luate mai departe, însă acesta nu a fost de găsit la telefon.