Muncitorii de la "Exdrupo" au început să plombeze străzile din Capitală cu asfalt rece. Autorităţile spun că soluţia este una provizorie, pentru a nu ajunge în primăvară cu oraşul plin de gropi. În stoc sunt acum 500 de tone de asfalt rece.



Asfaltul rece poate fi aplicat la o temperatură de până la minus 10 grade şi are o garanţie de minimum jumătate de an.



"Ca să astupe gropile el o să reziste până la asfaltul cald, dar noi facem acum ca să nu se primească avarii",a a spus un bărbat.



"Noi ne folosim numai iarna, e special de iarnă, ca să scoatem situaţia de averie, unde sunt gropi", a completat un alt bărbat.



O tonă de asfalt rece costă aproape 2.000 de lei, cu 500 mai mult decât cel fierbinte. Responsabilii dau asigurări că acesta este de calitate superioară.



"Nu vrem să avem o situaţie ca astă primăvară. Un tip de asfalt mai nou, da este adevărat este mai scump, dar securitatea costă. Este un liant cu mai multe adausuri de clei şi mai multe aliaje componente chimice", a declarat Adrian Boldurescu, director Î.M. "Exdrupo".



Şoferii se bucură că autorităţile intervin pe străzile unde situaţia e deplorabilă. Totuşi, unii conducători cred că această soluţie temporară este o risipă de bani.



"Dacă măcar cumva câteva zile se astupă deja este un mare plus. - E o garanţie de jumătate de an", a spus un şofer.



"Dă doamne până în primăvară să nu avem gropi, dar mai departe se va vedea, sperăm că o să fie bine. E clar că e mai bine şi maşina se mai păstrează", a completat un alt şofer.



"Lasă să facă pur şi simplu asta e pierdere de timp şi bani", a menţionat un bărbat.



- Altă ieşire din situaţie nu avem.

- E bine că măcar cumva se reduc?

- Badaprosti de asta ce este, trebuie la timp de făcut vara.



Până acum, muncitorii au intervenit pe bulevardele Dacia, Decebal şi Mircea cel Bătrân, dar şi pe străzile Mihail Sadoveanu şi Nicolae Dimo.