Muncitorii care repară drumului Chişinău-Ungheni-Sculeni, în grevă. Nu şi-au primit salariile de aproape jumătate de an

Peste 30 de muncitori, antrenţi în reparaţia drumului naţional R1, Chişinău-Ungheni-Sculeni, au intrat în grevă de mai bine de două săptămâni. Aceştia au stopat toate lucrările pe porţiunea de drum de care sunt responsabili, din cauza că nu şi-au primit salariile de aproape jumătate de an.

Muncitorii îl acuză pe proprietarul companiei contractată să efectueze lucrările, că îi alimentează doar cu promisiuni. Ultimul spune că astăzi, după amiază, va achita toate restanţele.

Lucrările de reabilitare a drumului naţional R1, Chişinău-Ungheni-Sculeni, au fost pornite în anul 2014, pe o lungime de aproape 84 de kilometri. Acestea trebuiau să fie finalizate în 2016, însă, termenul de dare în exploatare a drumului a fost extins, până la sfârşitul anului curent.

Pentru reabilitarea acestui drum au fost încheiate cinci contracte: două cu o companie din Azerbaidjan, alte două cu o companie din Cehia şi un contract cu o companie autohtonă. Cei peste 30 de muncitori care au lăsat astăzi de izbelişte lucrul, fac parte din echipa companiei din Azerbaidjan, responsabilă de reabilitarea a 22 km de drum. Mircea Nistreanu spune că lucrează fără remunerare deja trei luni.



"O să hotărâm după ziua de azi să ne adresăm cred că la deputatul de pe circumscripţia noastră, în primul rând şi pe urmă zicem să stopăm traseul Chişinău-Ungheni, zicem să-l stopăm temporar, astăzi o oră, mâine două ore şi tot aşa. Să nu permitem accesul transportului în direcţia Chişinău şi în direcţia Ungheni", a declarat Mircea Nistreanu, muncitor.



Într-o situaţie similară se află şi Iurii Robocov. Bărbatul lucrează de mai bine de doi ani şofer pe o autospecială, însă de patru luni, muncitorul spune că nu şi-a mai primit salariul şi nici nu ştie dacă îşi va primi vreodată banii.



"Noi am avut aşa situaţii şi anul trecut, ei, dar noi am răbdat, erau timpuri că nu ne dădeau salariu şi câte două luni şi câte trei, dar în acest an se începe o fărădelege", a declarat Iurii Robokov, munictor.



Muncitorii spun că în curând începe şcoala şi unii nu vor avea cu ce să îşi pregătească copiii, pentru noul an de studii.



"Trebuie să-i îmbrac de şcoală şi nu am nici o copeică, de unde să am dacă patru luni de zile nu au dat nici o copeică. Ce să fac, să le i-au o maşină şi să o duc la vânzare, ce să facem."



Contactat telefonic, proprietarul companiei din Azerbaidjan, recunoaşte că nu a achitat salariile muncitorilor dar le-a promis că va achita restanţele în această după amiază.



"Acum mă aflu la contabilitate, banii au fost convertiți şi noi peste două ore cel mul. Mă repet, dacă băieţii ar aştepta jumătate de zi, eu le-am spus că sunt anumite subtilități în transferurile bancare, care nu depind de mine. Pe scurt, peste două ore, până la prânz, să dea Allah, o să primească salariu pe card."



Între timp, şoferii care trec pe această porţiune de drum spun că lucrările de reabilitare par fără sfârşit şi sunt revoltaţi de situaţie.

"E foarte dificil, maşina se strică foarte repede, dar, aşa-i."



"Tot se repară şi se repară, dar drumul aşa îl lasă şi tot stau automobilele."



Pentru reabilitarea drumului Chişinău-Ungheni-Sculeni a fost alăcată suma de 80 de milioane de euro, bani oferiţi de partenerii externi ai ţării.