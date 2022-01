Muncește, dar și se bucură de rezultate remarcabile. Student moldovean, clasat pe locul cinci dintr-un număr impunător de participanţi

La doar 23 de ani se bucură de rezultate remarcabile în farmaceutică. Vorbim despre Anatolie Polimaru, moldoveanul care s-a clasat pe locul cinci la examenul de rezidenţiat din România dintr-un număr de peste 4000 de participanţi. Tânărul a susţinut testul pentru locurile acordate farmaciștilor şi spune că stresul a fost enorm, însă a fost încrezător.Anatolie Polimaru este originar din satul Cania, raionul Cantemir. El spune că dragostea pentru domeniul farmaciei a primit-o încă din copilărie şi este sigur că a fost cea mai bună alegere."Ştiam de mic copil ce voiam să-mi aleg pentru că de mic copil am văzut în familie, mama fiind farmacist, am văzut cu ce se mănâncă că zic aşa această muncă şi am decis că şi eu vreau să-mi continui cariera în acest domeniu, în domeniul farmaciei.", declară tânărul.Deşi spune că a aplicat şi la universitatea din Moldova, tânărul a ales să-şi continue studiile în România. Acesta a terminat licenţa la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi la Facultatea de Medicină şi Farmacie, iar pe parcursul vacanțelor de vară muncea în alte ţări în domeniul farmaciei."Şi la sfatul profesorilor care ne tot ziceau că rezidenţiatul este o nouă etapă pentru noi şi o altă cale pe care putem să ne dezvoltăm foarte bine şi căpăta noi cunoştinţe, am înţeles că vreau să dau la rezidenţiat şi uite că am reuşit."Tânărul rezident ne-a povestit că pregătirea pentru marele concurs naţional a durat aproximativ nouă luni, timp în care învăţa şi peste 10 ore pe zi pentru a susţine examenul. Anatolie spune că testul a durat patru ore, însă timpul a trecut foarte rapid."Chiar când am primit testul am deschis prima pagină, m-am uitat şi am văzut că ştiu toate întrebările, am dat a doua pagină să văd şi le ştiam şi pe alea şi am dat şi la sfârşitul grilelor să văd dacă nu fac ceva greşit şi când am văzut că eu le ştiam şi pe alea şi m-am luat în mâini şi am dus până la final testul."Rezultatelele au fost anunţate rapid, iar tânărul spune că din start ştia că-şi va alege rezidenţiatul în farmacie clinică la Bucureşti."Toată lumea aude din jur ce punctaj ai luat şi la început mergeau farmaciştii în faţa mea şi primeau 500 şi ceva, 600 nu ştiu cât şi când am ajuns eu, au scanat foaia, au luat o pauză profesorii care scanau şi s-au uitat şi zice 878 de puncte. Şi toată lumea se uita în jur şi eu mi-am pus mâinile în cap, nu-mi venea să cred că am luat atât de multe."Tânărul a obţinut şi cel mai bun punctaj din istoria Universităţii din Galaţi."Pentru mine a fost o mare surpriză, dar şi pentru alţi colegi. Nu atât că este el, pentru că el e şef de promoţie, nu?- Nu, am fost al doilea.- Al doilea, a fost o greşeală cred. Faptul că a fost unul dintre cei mai buni studenţi din promoţie şi faptul că a ieşit al 5 din 1100 şi 4400 de candidaţi este un rezultat excepţional.", a declarat Aurel Nechita, profesor la Universitatea "Dunărea de Jos".Concursul de rezidenţiat se organizează o dată pe an pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. În 2021 a fost cel mai mare concurs de până acum. În total, la cele trei domenii de specialitate au participat peste 12 mii de oameni.