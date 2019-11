Muncesc cot la cot cu bărbații. Imaginea femeii, promovată într-un nou proiect lansat de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

publika.md

"Femeia - forţa motrice a schimbării Poliţiei de Frontieră", acesta este motoul unui proiect lansat în această toamnă de către reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Acesta are drept scop promovarea imaginii femeii în cadrul instituţiei.



Aceastea sunt doar câteva dintre exerciţiile de intervenţie pe care angajatele Poliţiei de Frontieră le practică aproape zilnic.



Carmelina Vescu a absolvit, de curând, Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare" şi de trei luni este angajată a Poliţiei de Frontieră.



"Dacă femeia e puternică, are tărie de caracter, are curajul ea face faţă oriunde, chiar câteodată mai bine şi ca un bărbat, este o meserie pe care am ales-o cu sufleul în primul rând", a spus inspectorul Poliţiei de Frontieră, Carmelina Vescu.



De aceeaşi părere sunt şi colegele sale mai experimentate.



"Am vrut să demonstrăm că suntem capabile că avem în noi tărie de caracter, avem putere să demonstrăm că femeile atât din poliţia de frontieră, cât şi în poliţie se descurcă, îşi îndeplinesc activităţile de serviciu şi se pot compara cu bărbaţii", a spus ofiţerul superior, Direcţia Centru a Poliţiei de Frontieră, Doina Moisei.



"Este o profesie foarte interesantă, spun pentru că asta am vrut să fac mereu. depun efort şi străduinţă pentru că este ce vreau eu să fac, eu mă simt bine aşa cu arma la umăr", a menționat ofițerul superior al Serviciului resurse umane, Valeria Vasiliţa.



La Centrul de Excelenţă în Securitatea de Frontieră din oraşul Ungheni, singura instituție de învățământ profesional - tehnic de profil din ţară, îşi fac studiile 56 de fete.



"De mică am dorit arme şi fel de fel de bătăi, şi de accea am şi urmat visul. Am venit aici, aici avem antrenament, avem trageri".



"Mă văd în această profesie. Am practicat sportul foarte mulţi ani de performanţă şi nu simt greutatea".



"Sunt mândră de mine, şi părinţii la fel se mândresc că sunt o femeie poliţistă, poliţistă de frontieră. Nu este uşor, sunt dificultăţi, dar mergem înainte".



În prezent, din numărul total de angajaţi în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, aproximativ 30 la sută sunt femei.



"Experienţa altor state arată că numai combinând în serviciu eforturile femeii şi ale bărbatului la frontiera de stat noi putem să avem aceleaşi succese pe care ni le dorim în supravegherea frontierei de stat", a comunicat şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi.



În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră activează peste 870 de femei.