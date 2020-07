Muncă făcută scrum. Pierderi de sute de mii de lei în urma incendiului care a mistuit un lan de grâu la Donduşeni

Igor Popov, care are în arendă aproape 300 de hectare în satul Cernoleuca, spune că nu va cere despăgubiri de la stat."Avem pagube de până la 120 de mii, dacă spunem materie primă în grâu, de lei. Însă ceea ce vine din tehnologie, practic este zece, 11 mii de lei hectarul investiţii, acestea tot sunt pagube", a spus agricultorul, Igor Popov."A ars un strat de până la zece centimetri, practic, toată biota. E pulbere de praf tot câmpul, microorganismele din sol nu se restabilesc atât de repede cât noi credem", a spus agricultorul, Igor Popov."Am văzut că arde, nepotul mi-a spus că acolo arde lanul de grâu. Am sunat, am sunat primarul, am sunat la satul vecin, acolo, la persoana care deţinea grâul, domnul este morar. Au venit pompierii, din sat au venit tractoare cu cisternele cu apă. Din păcate nu s-a mai salvat"."Era pericol, pentru că în apropiere era fâşie forestieră a administraţiei publice locale şi focul chiar a început să se extindă şi în această, fiindcă iarba era uscată şi era pericol că mai departe era pădurea. Era straşnic, ardea grâul, vedeai cu ochii cum se deplasează, cu o viteză mare".Şi astăzi la faţa locului mai erau pompieri, care monitorizau situaţia, ca incendiul să nu reînceapă.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă atenţionează că, în condiţii de caniculă, focul se răspândeşte repede în lanurile de cereale. Specialiştii recomandă oamenilor să nu aprindă focul în apropierea câmpurilor agricole şi să verifice starea tehnicii de cultivare. De asemenea, pentru evitarea incendiilor combinele și tractoarele utilizate pentru seceriș, trebuie neapărat dotate cu mijloace primare de intervenție.