Mulţumiţi de calitatea serviciilor, dar şi că fac economii mari. Tot mai mulţi străini vin în Moldova ca să-şi trateze dinţii

foto: publika.md

Tot mai mulţi străini aleg Moldova ca să-şi trateze dinţii. Până nu demult, cei mai mulţi dintre pacienţii care făceau turism stomatologic la noi erau italieni, dar de la o vreme au început să vină şi francezi, englezi şi chiar elveţieni. Oamenii sunt foarte mulţumiţi de calitatea serviciilor, iar în unele cazuri fac economii de câteva mii de euro.



Dominique Khiati are 59 de ani şi este originară din oraşul francez Lyon. Femeia, profesoară de meserie, vine la Chişinău deja pentru a patra oară pentru a-şi trata dantura.



"Am făcut mai multe proceduri până acum. Este ultima parte a tratamentului. Sunt foarte satisfăcută, într-adevăr, aveţi servicii de calitate", a menţionat Dominique Khiati.



Antoine a venit la Chişinău din Elveţia. Bărbatul recunoaşte că nu ştia mai nimic despre Moldova, decât faptul că e o ţară mică între Ucraina şi România.



"Înainte ca să vin în Moldova, am contactat o întreprindere din Belgia, care mi-a sugerat să merg la o clinică în ţara voastră, mai ales că aveam un tratament complex de făcut", a precizat turistul.



În vacanţa de vară pe la stomatolog trec şi moldovenii stabiliţi peste hotare. Lidia Bostan din Căinari spune că în Italia un implant ar fi costat-o aproape jumătate de salariu.



"Am venit acasă în vacanţă. Am hotărât să facem un tratament dentar. Este o diferenţă de preţ. Acolo sunt mai scumpe, iar la noi în Moldova, mai ieftine. Peste hotare un implant costă 400 - 500 de euro", a explicat femeia.



Medicii susţin că în mare parte, pacienţii de peste hotare aleg Moldova atunci când trebuie să facă un tratament complex sau chiar intervenţii chirugicale. Specialiştii de la noi asigură servicii de ultimă generaţie şi ţin pasul cu noile descoperiri în stomatologie. Mai nou, sunt făcute şi operaţii cu aşa-numitele implanturi "ultima şansă".



"Pentru realizarea intervenţiei chirurgicale de inserare a implanturilor zigomatice avem nevoie de o tomografie computerizată pentru că osul maxilar este un os tridimensional. Iniţial planificăm intervenţia pe un model", a declarat Vitalie Osman, stomatolog.



Implanturile zigomatice sunt destinate pacienţilor care și-au pierdut dinții, iar osul maxilar al acestora s-a retras. Astfel implanturile sunt fixate pe osul zigomatic.



"Pacienţii sunt supuşi anesteziilor în cazul de intervenţii chirurgicale majore cum ar fi implanturile zigomatice. Deci este un traumatism foarte mare", a explicat Iurie Baziliuc, anesteziolog.



Interesul străinilor pentru serviciile moldoveneşti a făcut loc pe piaţă pentru companii specializate în aşa numitul turism dentar.



"Pacienţii care vin să facă tratamente mari reuşesc să economisească sume considerabile, reuşesc să economisească 20,30 de mii de euro, dacă este vorba de o refacere totală a danturii", a punctat Mihail Ceroptia, director companie de turism dentar.