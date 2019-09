MULȚI COPII, MULTE BUCURII. În familia Lungu din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, s-a născut al 11-lea copil

Cea mai mare bogăție din lume sunt copiii. De această părere sunt doi soți din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, care au împreună deja 11 copii, ultimul fiind adus pe lume chiar în această săptămână. Ieri, proaspăta mamă și bebelușul său au fost externați, iar acasă au fost așteptați cu nerăbdare de ceilalți membri ai familiei.

” - E al tău? Cine este el? Cum îl cheamă, știi? - Tima. - Tima.”



Cei zece copii, care așteptau acasă, au fost nerăbdători să-şi vadă fratele abia născut. Aşa că emoţiile primei întâlniri au fost de nedescris.



”Nu știu. Nu pot să exprim prin cuvinte. Sunt foarte fericită. O să am grijă de dânsul. O să-l țin în brațe, o să-l adorm.”



”Mă bucur pentru el că a venit în viața noastră. O să-l îngrijesc vând o să trebuiască.”



Zinaida Lungu la ai săi 35 de ani se poate lăuda cu cei 11 urmași. Ea este mamă a patru fete și șapte băieți, ultimul băiat fiind născut marți. Timoti a apărut pe lume la Institutul Mamei și Copilului, fiind perfect sănătos, cu o greutate de trei kilograme și 700 de grame. Femeia spune că niciodată nu s-a gândit că va avea o familie atât de numeroasă.



”Niciodată n-am plănuit ca să fie, că iată acum am să fac atâția și gata. N-am plănuit niciodată. Ca oaspete îl aștepți pe neprins de veste și trebuie să-l primești cu dragoste”, a declarat Zinaida Lungu, mama a 11 copii.



Femeia spune că este greu să fii mamă cu mulți copii, dar se descurcă, deoarece este mereu ajutată de cei mai mari.



”Cel mai mare îl ajută pe tata la lucru, al doilea tot, că are 14 ani. Fata ne ajută la treburile din casă, acum a rămas cu cei mai mititei. Știți cum, când sunt mulți copii mereu este mult și de spălat și vesele, și rufe„, a declarat Zinaida Lungu, mama a 11 copii.



Nicolae Lungu este cel mai mare dintre copii și cel care rămâne a fi capul familiei, atunci când tatăl este plecat în străinătate pentru a face un ban. La ai săi 18 ani, el reușește să-i fie exemplu pentru fiecare dintre frați și surori. Băiatul se bucură ori de câte ori familia devine mai mare și spune că nu va înceta să-i ajute cu ce poate.



”Trebuie să ai grijă de toți, să te uiți după dânșii, când părinții nu-s acasă. Trebuie eu să fiu exemplul lor. Dacă eu n-am să fiu exemplu bun, ei or să se uite după alte exemple și așa nu-i bine”, a declarat Nicolae Lungu, fiu.



Toți cei 11 copii au fost concepuți și născuți pe cale naturală.