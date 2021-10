Mulți bolnavi, puțini vaccinați. Rata de imunizare rămâne a fi scăzută în țară

Pandemia scăpă de sub controlul autorităţilor. Potrivit Ministerului Sănătăţii, în ultimele patru zile s-a înregistrat o medie de 1500 de cazuri noi pe zi, în timp ce numărul moldovenilor care se imunizează anti-COVID-19 cu prima doză este în mediu de două mii de persoane pe zi.



"Rata de vaccinare rămâne niţel în urmă cu rata de infectări, paradoxal, dar moldoveanul nu crede că iata boala e pe aici pe lângă noi", a spus şeful punctul mobil de vaccinare din Chișinău, Grigorie Voloșciuc.



Potrivit responsabililor de la Centrul Municipal de Vaccinare, în octombrie se atestă o rată de imunizare anti-COVID-19 mai mică faţă de luna trecută. Aceştia îşi explică tendinţa prin faptul că până acum s-au vaccinat toţi doritorii, iar cei care mai vin la centru s-au convins de importanţa imunizării.



"Noi întrebăm persoanele şi mulţi refuză să se vaccineze din motiv că se tem de careva reacţii post vaccin, le este frică."



Medicii spun că o bună parte dintre persoanele care decid să se vaccineze o fac din cauza restricţiilor, întrucât tot mai mulţi tineri vin la centrul de imunizare.



"În tot acest timp am intrat în contact cu multă lume infectată şi nu m-am îmbolnăvit. Pentru mine cel mai important sunt călătoriile. Nu pot sta în ţară, mă simt ca în închisoare de asta am şi decis să mă vaccinez."



Şi la punctele de vaccinare mobile se înregistrează un flux scăzut de persoane. Cei puţin care vin invocă diverse motive, dar nu de sănătate.



"Că nu pot intra la discotecă."



Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc susţine că Ministerul Sănătăţii a eşuat cu campania de vaccinare şi au epuizat toate instrumentele de convingere a moldovenilor. Ea crede că politicienii ar trebuie să facă apeluri publice la imunizare în rândurile simpatizanților lor. Până acum s-au vaccinat complet anti-COVID 826.262 de moldoveni.