Multe fructe și zeci de pofticioși: La Sadova s-a desfăşurat Festivalul căpşunelor

Mierea şi căpșunele au fost la loc de cinste în cadrul unui festival dulce organizat la Sadova, raionul Călăraşi, care a a atras sute de pofticioși. Gospodarii din localitate şi fermierii din zonă au venit cu cele mai gustoase fructe cultivate de ei, dar şi cu delicii preparate din acestea.Viorica Rusu are 4 hectare de căpşune în satul Sadova. Femeia spune că în acest an, a obţinut o recoltă bogată, aşa că a venit la festival cu jumătate de tonă de fructe."Căpşunele sunt foarte gustoase. Soiul marmelad. Recolta e mai bună ca anul trecut, dar mai greu o culegem, fiindcă e glod. 20 de lei kilogramul. "20 de agenţi economici din localitate şi 14 agricultori are cultivă căpşune au participat la eveniment. Unii i-au ademenit pe vizitatori cu diverse prăjituri care îţi lasă gura apă."Este foarte potrivită pentru deserturi. Noi astăzi am venit cu gofre belgiene, cu mufinuri, am pregătit şi mai multe torturi."Un alt producător local a adus la festival lichior din căpşune."Toate aceste băuturi au fost, cum nu ar fi de straniu, sunt preparate de mine. Noi le folosim în rol de medicament."Căpşunile, prăjiturile şi mierea arată bine, dar nu potolesc foamea. Aşa că unii localnici au pus carne pe grătare, au adus plăcinte şi au turnat bere în pahare."Pe lângă căpşună trebuie şi o bucată de carne. Astăzi bucurăm toată lumea care a venit la sărbătoare. Frigărui cu prepeliţe, cu gambe la rotişor.""Un produs de la ţară foarte gustos şi se vede că e o diferenţă de alte produse care le mâncăm toată ziua. "Căpşunele s-au vândut cu lăzile, iar în doar câteva ore, standurile practic s-au golit."Lădiţa ne-a costat 90 de lei. Cred că are 5,6 kg. Îi frumos organizat, mai rar aşa în satele Moldovei aşa evenimente. Bravo lor."Festivalul a ajuns la a şasea ediţie.TUDOR ANGHEL, primarul satului Sadova, Călăraşi:"Am dorit să construim un dialog între producător şi consumator. Ca să fie o mândrie pentru produsul autohton şi desigur o cultură de consum. "În cadrul evenimentului a avut loc şi un concert la care au luat parte mai mulţi artişti autohtoni. La Sadova sunt în jur de 20 de agricultori care cultivă căpşune.